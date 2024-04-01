YEŞİLLİ SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.49 27.312
|%5.40 4.404
|%0 0
|%1.06 861
|
%43.00|35.072MEHMET ALİ AMAK
|%1.36 1.106
|%15.70 12.803
|
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.60 5.828
|%0.79 106
|%0 0
|%0.60 80
|
%49.06|6.559ASYA GEZER
|%0 0
|%5.95 795
|
DERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.20 8.052
|%1.84 507
|%0 0
|%0 0
|
%60.90|16.792SONGÜL ÖZBAHÇECİ
|%1.64 453
|%6.42 1.771
|
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%14.70 16.408
|%2.79 3.116
|%0 0
|%0.52 586
|
%70.58|78.790ZEYNİ İPEK
|%0 0
|%11.41 12.733
|
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.69 6.231
|%2.24 380
|%0 0
|%0.94 160
|
%51.20|8.694KUDRET UÇUK
|%0.50 85
|%8.43 1.432
|
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%30.36|15.905VEYSİ ŞAHİN
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%24.51 12.840
|%0 0
|%45.13 23.646
|
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%13.78 6.750
|%2.28 1.115
|%0 0
|%0 0
|
%75.38|36.934GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN
|%2.37 1.162
|%6.19 3.035
|
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.97|3.070HÜSAMETTİN ALTINDAĞ
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%25.65 1.876
|%0 0
|%32.39 2.369
|
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.57|6.015ENGİN UĞUR HAMİDİ
|%2.00 243
|%0 0
|%1.09 132
|%43.25 5.248
|%0 0
|%4.09 496
|
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%53.17|3.372HAYRETTİN DEMİR
|%0.82 52
|%0 0
|%0 0
|%23.51 1.491
|%0 0
|%22.50 1.427
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.89 25.873
|%5.08 4.124
|%0 0
|%1.31 1.060
|
%40.80|33.102
|%5.40 4.384
|%15.52 12.592
|
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.76 5.233
|%1.06 139
|%0.37 49
|%0.70 92
|
%52.36|6.891
|%0 0
|%5.75 757
|
DERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%22.91 6.283
|%2.51 689
|%0 0
|%2.01 550
|
%64.49|17.688
|%0 0
|%8.09 2.219
|
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%14.15 15.741
|%3.13 3.484
|%0 0
|%0.45 496
|
%67.62|75.240
|%0.19 206
|%14.47 16.095
|
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.58 5.500
|%3.31 559
|%0 0
|%1.27 214
|
%53.74|9.073
|%0 0
|%9.11 1.538
|
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%32.01|16.592
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%27.45 14.225
|%0 0
|%40.32 20.898
|
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%13.64 6.641
|%2.46 1.196
|%0 0
|%0.43 209
|
%76.56|37.281
|%0 0
|%6.92 3.368
|
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.92|3.040
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%27.44 1.990
|%0 0
|%30.64 2.222
|
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.01|5.753
|%3.69 442
|%0 0
|%1.78 213
|%42.42 5.083
|%0 0
|%4.11 492
|
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.14|2.999
|%0.82 52
|%0 0
|%0 0
|%24.85 1.581
|%0 0
|%27.19 1.730
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|HAYRETTİN DEMİR
|3.503
|%50.60
|
|ENVER SAĞLAM
|3.376
|%48.76
|
|TAMER BOZTEPE
|44
|%0.64
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|HAYRETTİN DEMİR
|4.881
|%67.34
|
|NİLÜFER ELİK YILMAZ
|2.119
|%29.24
|
|METİN TEKİN
|140
|%1.93
|
|MEHMET MUSA MOCU
|54
|%0.75
|
|NEVİM OĞUZ
|29
|%0.40
|
|İBRAHİM ÇOKAN
|25
|%0.34
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|ENVER SAĞLAM
|2.787
|%49.22
|
|HAYRETTİN DEMİR
|2.700
|%47.69
|
|CELAL ALP
|84
|%1.48
|
|MEHMET MUHSİN ÇAVUŞ
|49
|%0.87
|
|YAHYA AYIN
|30
|%0.53
|
|HASAN ACAP
|9
|%0.16
|
|HATİP KURŞAT
|3
|%0.05