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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

YEŞİLLİ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • YEŞİLLİ Toplam Seçmen 8.559
  • Açılan Sandık 34
  • Kullanılan Oy 6.695
  • Geçerli Oy 6.342
  • Geçersiz Oy 353
  • Katılım Oranı %78.22
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

HAYRETTİN DEMİR adalet-ve-kalkinma-partisi
HAYRETTİN
DEMİR
%53.17 3.372 Oy
SAMİ İLDEM halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
SAMİ
İLDEM
%23.51 1.491 Oy
ÇAĞDAŞ ARAZ yeniden-refah-partisi
ÇAĞDAŞ
ARAZ
%16.97 1.076 Oy
LOKMAN KOÇ hur-dava-partisi
LOKMAN
KOÇ
%2.96 188 Oy
BİLAL GÜMÜŞ saadet-partisi
BİLAL
GÜMÜŞ
%1.21 77 Oy
PARTİLER
Demokrasi ve Atılım Partisi
%1.21 77 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0.82 52 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.14 9 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 8.559
  • Kullanılan Oy 6.683
Adalet ve Kalkınma Partisi
%47.14 2.999 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%24.85 1.581 Oy
Yeniden Refah Partisi
%13.30 846 Oy
Hür Dava Partisi
%11.02 701 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%1.40 89 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0.82 52 Oy
Saadet Partisi
%0.75 48 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.52 33 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.16 10 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARTUKLU Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.49 27.312 %5.40 4.404 %0 0 %1.06 861
%43.00|35.072
MEHMET ALİ AMAK 		%1.36 1.106 %15.70 12.803
DARGEÇİT Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.60 5.828 %0.79 106 %0 0 %0.60 80
%49.06|6.559
ASYA GEZER 		%0 0 %5.95 795
DERİK Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.20 8.052 %1.84 507 %0 0 %0 0
%60.90|16.792
SONGÜL ÖZBAHÇECİ 		%1.64 453 %6.42 1.771
KIZILTEPE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%14.70 16.408 %2.79 3.116 %0 0 %0.52 586
%70.58|78.790
ZEYNİ İPEK 		%0 0 %11.41 12.733
MAZIDAĞI Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.69 6.231 %2.24 380 %0 0 %0.94 160
%51.20|8.694
KUDRET UÇUK 		%0.50 85 %8.43 1.432
MİDYAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.36|15.905
VEYSİ ŞAHİN 		%0 0 %0 0 %0 0 %24.51 12.840 %0 0 %45.13 23.646
NUSAYBİN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.78 6.750 %2.28 1.115 %0 0 %0 0
%75.38|36.934
GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN 		%2.37 1.162 %6.19 3.035
ÖMERLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.97|3.070
HÜSAMETTİN ALTINDAĞ 		%0 0 %0 0 %0 0 %25.65 1.876 %0 0 %32.39 2.369
SAVUR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.57|6.015
ENGİN UĞUR HAMİDİ 		%2.00 243 %0 0 %1.09 132 %43.25 5.248 %0 0 %4.09 496
YEŞİLLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.17|3.372
HAYRETTİN DEMİR 		%0.82 52 %0 0 %0 0 %23.51 1.491 %0 0 %22.50 1.427
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARTUKLU Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.89 25.873 %5.08 4.124 %0 0 %1.31 1.060
%40.80|33.102
 %5.40 4.384 %15.52 12.592
DARGEÇİT Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.76 5.233 %1.06 139 %0.37 49 %0.70 92
%52.36|6.891
 %0 0 %5.75 757
DERİK Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.91 6.283 %2.51 689 %0 0 %2.01 550
%64.49|17.688
 %0 0 %8.09 2.219
KIZILTEPE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%14.15 15.741 %3.13 3.484 %0 0 %0.45 496
%67.62|75.240
 %0.19 206 %14.47 16.095
MAZIDAĞI Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.58 5.500 %3.31 559 %0 0 %1.27 214
%53.74|9.073
 %0 0 %9.11 1.538
MİDYAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.01|16.592
 %0 0 %0 0 %0 0 %27.45 14.225 %0 0 %40.32 20.898
NUSAYBİN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.64 6.641 %2.46 1.196 %0 0 %0.43 209
%76.56|37.281
 %0 0 %6.92 3.368
ÖMERLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.92|3.040
 %0 0 %0 0 %0 0 %27.44 1.990 %0 0 %30.64 2.222
SAVUR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.01|5.753
 %3.69 442 %0 0 %1.78 213 %42.42 5.083 %0 0 %4.11 492
YEŞİLLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.14|2.999
 %0.82 52 %0 0 %0 0 %24.85 1.581 %0 0 %27.19 1.730
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HAYRETTİN DEMİR 3.503 %50.60
Saadet Partisi
SAADET 		ENVER SAĞLAM 3.376 %48.76
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		TAMER BOZTEPE 44 %0.64
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ENVER SAĞLAM 2.787 %49.22
Anavatan Partisi
ANAP 		HAYRETTİN DEMİR 2.700 %47.69
Demokrat Parti
DP 		CELAL ALP 84 %1.48
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MEHMET MUHSİN ÇAVUŞ 49 %0.87
Saadet Partisi
SAADET 		YAHYA AYIN 30 %0.53
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HASAN ACAP 9 %0.16
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		HATİP KURŞAT 3 %0.05
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.570 %51.64
Saadet Partisi
SAADET 		3.128 %45.25
Büyük Birlik Partisi
BBP 		81 %1.17
İyi Parti
İYİ PARTİ 		80 %1.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		21 %0.30
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		18 %0.26
Demokrat Parti
DP 		15 %0.22
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		4.786 %66.91
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		2.071 %28.95
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		143 %2.00
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		56 %0.78
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		38 %0.53
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		32 %0.45
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		18 %0.25
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		9 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.691 %47.69
Anavatan Partisi
ANAP 		2.596 %46.00
Saadet Partisi
SAADET 		180 %3.19
Demokrat Parti
DP 		156 %2.76
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		14 %0.25
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		6 %0.11
Kaynak: Anadolu Ajansı