Memleket

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    MEMLEKET

  • GENEL BAŞKAN

    Muharrem İnce

  • KURULUŞ TARİHİ

    17/05/2021
MEMLEKET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇUKUROVA
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FEKE
Açılan Sandık Oranı %0
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İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ARİÇ 0 %0 Detay
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
SERTAN KOL 0 %0 Detay
KOZAN
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POZANTI
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET ENES ÇIKAT 0 %0 Detay
SAİMBEYLİ
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SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
DİLEK TEPE 0 %0 Detay
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
NEVZAT TOPLUKAFA 0 %0 Detay
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZGÜR TEKİN 0 %0 Detay
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %0
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