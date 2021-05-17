|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|DENİZ GÖKKAYA
|0
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ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|AYNUR ARSLANER
|0
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AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|BURAK ÖZKORUL
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BALA
Açılan Sandık Oranı %0
|UMUT ORBEY
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BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ EVREN ERYILDIZ
|0
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ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|HANDAN TÜRKOĞLU
|0
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ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|VELİ ÖZÇELİK
|0
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ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
|SERKAN KANTAŞ
|0
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ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ESRA MURAT
|0
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ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER ÖZDOĞAN
|0
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EVREN
Açılan Sandık Oranı %0
|SAMED ESEN
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN SARIASLAN
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GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %0
|YETER SAYNUR SALLI
|0
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HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %0
|BURAK KÜÇÜK
|0
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KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|LERZAN SENCER TİRYAKİOĞLU
|0
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KALECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET DÖNMEZ
|0
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KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|TURGAY CABAR
|0
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KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %0
|ORHAN ŞİMŞEK
|0
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MAMAK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MERT KAYA
|0
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POLATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZKAN ÇELİK
|0
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PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT ASLANDOĞDU
|0
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SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ZİYA KİRZUK
|0
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT CELAL ÜNSAL
|0
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YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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