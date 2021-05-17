|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|NAZAN BOZAN
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GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %0
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HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|YASEMİN SOYDAN
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İZNİK
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT BAŞARAN
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KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %0
|BUKET SARİBAL
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KELES
Açılan Sandık Oranı %0
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KESTEL
Açılan Sandık Oranı %0
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MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|HEYBET ARSLAN
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MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|BURAK GÖKMEN
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NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRAH YURTSEVEN
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ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ORHAN HAYRİ ŞENER
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OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|CEVDET ŞEN
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %0
|İLKER KILIÇ
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