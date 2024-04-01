60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 06:59
Memleket Partisi

  • KISALTMA

    Memleket

  • GENEL BAŞKAN

    Muharrem İnce

  • KURULUŞ TARİHİ

    17/05/2021
Memleket TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı Toplam İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0

OZAN MEHMET BOZDOĞAN

Ozan Mehmet Bozdoğan
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : MERSİN / TARSUS
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Anadolu Ajansı