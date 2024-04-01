SİLİFKE SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.39 39.375
|%23.50 30.444
|%0 0
|%1.53 1.980
|
%36.92|47.843HOŞYAR SARIYILDIZ
|%0.49 640
|%7.17 9.288
|
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%57.73|25.064DURMUŞ DENİZ
|%37.18 16.140
|%2.01 873
|%0 0
|%0 0
|%3.08 1.337
|
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.36 2.476
|
%62.66|4.948ÖZKAN KILIÇARPA
|%0 0
|%4.03 318
|%0 0
|%0.29 23
|%1.66 131
|
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%27.76 4.906
|
%37.59|6.642MUSTAFA ÇETİNKAYA
|%31.81 5.622
|%0 0
|%0.84 149
|%1.99 352
|
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%5.79 368
|%44.21 2.812
|
%47.52|3.023MEHMET FATİH SOFU
|%0 0
|%0 0
|%2.48 158
|
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%37.51 34.283
|
%42.55|38.893MUSTAFA KARA
|%16.34 14.932
|%0 0
|%0.06 57
|%3.54 3.237
|
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%29.94 5.380
|
%35.15|6.316FATİH ÖNGE
|%30.47 5.474
|%0 0
|%0 0
|%4.44 798
|
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%23.78 27.331
|
%63.30|72.742AHMET SERKAN TUNCER
|%0 0
|%1.12 1.289
|%0 0
|%6.17 7.091
|%5.63 6.470
|
MUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%12.19 4.989
|%34.05 13.940
|
%48.54|19.872MURAT ORHAN
|%0 0
|%0 0
|%5.22 2.135
|
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%56.61|45.274MUSTAFA TURGUT
|%38.04 30.424
|%1.41 1.127
|%0 0
|%0.22 172
|%3.72 2.978
|
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%46.16|88.415ALİ BOLTAÇ
|%35.61 68.217
|%6.00 11.494
|%0 0
|%0.09 177
|%12.13 23.239
|
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%47.05|76.476ABDURRAHMAN YILDIZ
|%39.65 64.451
|%5.66 9.193
|%0 0
|%0.08 130
|%7.56 12.290
|
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%16.86 23.892
|
%62.26|88.227ABDULLAH ÖZYİĞİT
|%0 0
|%1.92 2.721
|%0 0
|%10.96 15.530
|%8.00 11.333
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.09 36.402
|%28.14 36.467
|%0 0
|%1.65 2.136
|
%33.64|43.598
|%0 0
|%8.48 10.991
|
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%53.52|23.102
|%37.20 16.061
|%3.07 1.327
|%0 0
|%2.53 1.094
|%3.67 1.585
|
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.32 2.623
|
%59.41|4.676
|%0 0
|%4.98 392
|%0 0
|%0 0
|%2.29 180
|
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%29.82 5.211
|
%39.04|6.821
|%27.70 4.839
|%0 0
|%0.31 55
|%3.12 546
|
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%9.83 621
|
%45.26|2.860
|%41.75 2.638
|%0 0
|%0 0
|%3.17 200
|
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%36.98 33.734
|
%42.33|38.618
|%14.50 13.232
|%0 0
|%0 0
|%6.18 5.641
|
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%32.14 5.713
|
%36.82|6.545
|%25.44 4.523
|%0 0
|%0 0
|%5.60 996
|
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%24.98 28.658
|
%64.14|73.581
|%0 0
|%1.99 2.286
|%0 0
|%0 0
|%8.89 10.195
|
MUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%19.73 8.026
|%35.56 14.465
|
%36.94|15.029
|%0 0
|%0.19 78
|%7.58 3.085
|
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%55.18|43.968
|%37.42 29.813
|%2.19 1.745
|%0 0
|%0 0
|%5.21 4.154
|
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%45.53|86.857
|%35.48 67.677
|%6.36 12.124
|%0 0
|%0 0
|%12.63 24.092
|
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%47.56|77.092
|%37.05 60.052
|%5.09 8.253
|%0 0
|%0.38 610
|%9.92 16.085
|
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%19.15 27.089
|
%67.35|95.255
|%0 0
|%2.52 3.558
|%0 0
|%0 0
|%10.98 15.522
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|MÜCAHİT AKTAN
|33.793
|%43.98
|
|MUSTAFA TURGUT
|28.695
|%37.35
|
|ÖZER ÖZEL
|12.110
|%15.76
|
|HALİT UÇAR
|1.728
|%2.25
|
|İBRAHİM BAZ
|172
|%0.22
|
|FİLİZ ERCAN
|166
|%0.22
|
|MURAT EMRE DOLGUN
|112
|%0.15
|
|CUMALİ ÇİMEN
|56
|%0.07
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|MUSTAFA TURGUT
|25.660
|%34.82
|
|BAYRAM ALİ ÖNGEL
|23.518
|%31.92
|
|BİLAL ÖZKAN
|22.924
|%31.11
|
|MEHMET ÜRESİN
|559
|%0.76
|
|MURAT ŞAHİN
|282
|%0.38
|
|ERKAN KANİK
|249
|%0.34
|
|ALPARSLAN KOÇAK
|213
|%0.29
|
|HADİCE TUNÇ
|179
|%0.24
|
|AHMET ŞEMSETTİN DOĞULU
|56
|%0.08
|
|MEHMET ERGEN
|48
|%0.07
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|BAYRAM ALİ ÖNGEL
|12.128
|%39.95
|
|HASAN TANER ÇABUK
|9.287
|%30.59
|
|AHMET SADIK AVCI
|8.559
|%28.20
|
|MEHMET USCA
|144
|%0.47
|
|ALİ KOÇAK
|93
|%0.31
|
|HIDIR YURTSEVER
|90
|%0.30
|
|BAHİTTİN ÇELİKKOL
|55
|%0.18