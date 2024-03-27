|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|SİNAN İNCETAŞ
|0
|%0
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CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|İLYAS DEMİRDÜZEN
|0
|%0
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ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %0
|MENDERES YAKUP ŞEN
|0
|%0
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FEKE
Açılan Sandık Oranı %0
|BEKİR ÖRÜN
|0
|%0
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İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|YASEMİN SAĞLAM
|0
|%0
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KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %0
|SELMA ÖZDEMİR
|0
|%0
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KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÖRÜN
|0
|%0
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KOZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA YILDIZ
|0
|%0
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POZANTI
Açılan Sandık Oranı %0
|NEJDAT YILDIZ
|0
|%0
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SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ŞEN
|0
|%0
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SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKKI ÖĞÜT
|0
|%0
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SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ÖRÜN
|0
|%0
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TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÇETİNKAYA
|0
|%0
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YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÖRÜN
|0
|%0
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YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ADİL IŞIK
|0
|%0
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