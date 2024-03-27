Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %0
NİLGÜN AKELMA 0 %0 Detay
BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
OLGUN POLAT 0 %0 Detay
HOPA
Açılan Sandık Oranı %0
NURİ BAYRAM 0 %0 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
AKİF AKYILDIZ 0 %0 Detay
MURGUL
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %0
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YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %0
KADİR SOYTÜRK 0 %0 Detay