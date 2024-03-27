|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET FARUK GÜNAY
|0
|%0
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GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA TEYFİK AKSOY
|0
|%0
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GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KISA
|0
|%0
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HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET PARAKAT
|0
|%0
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İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİS BURHAN ÇİL
|0
|%0
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İZNİK
Açılan Sandık Oranı %0
|SEVGİ DİNÇOĞLU
|0
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KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED KOP
|0
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KELES
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMİT YİĞİT
|0
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KESTEL
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KOP
|0
|%0
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MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAMİ COŞKUNSEVER
|0
|%0
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MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER TAŞDEMİR
|0
|%0
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NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAMİ YILDIRIM
|0
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ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|CELAL DEMİR
|0
|%0
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ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HİLAL ÖNDER BAĞSAR
|0
|%0
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OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HALUK BİLGİN
|0
|%0
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞABAN EK
|0
|%0
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YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ÜSTÜN
|0
|%0
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