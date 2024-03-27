Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET FARUK GÜNAY 0 %0 Detay
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA TEYFİK AKSOY 0 %0 Detay
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KISA 0 %0 Detay
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET PARAKAT 0 %0 Detay
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
HALİS BURHAN ÇİL 0 %0 Detay
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %0
SEVGİ DİNÇOĞLU 0 %0 Detay
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED KOP 0 %0 Detay
KELES
Açılan Sandık Oranı %0
ÜMİT YİĞİT 0 %0 Detay
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KOP 0 %0 Detay
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %0
SELAMİ COŞKUNSEVER 0 %0 Detay
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER TAŞDEMİR 0 %0 Detay
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %0
SELAMİ YILDIRIM 0 %0 Detay
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
CELAL DEMİR 0 %0 Detay
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
HİLAL ÖNDER BAĞSAR 0 %0 Detay
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
HALUK BİLGİN 0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
ŞABAN EK 0 %0 Detay
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ÜSTÜN 0 %0 Detay