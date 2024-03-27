Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %0
SİNAN UYSAL 0 %0 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL HIZLI 0 %0 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %0
BAYRAM BERCİ 0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
YADİGAR VARLIKLI 0 %0 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
AYKUT KARAÇAY 0 %0 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %0
YAŞAR DİDİN 0 %0 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %0
SEVGÜL TEKİN 0 %0 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
SERHAT TOĞAN 0 %0 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %0
MAHMUT YURT 0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN KAZALCI 0 %0 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %0
ŞENNUR ŞİMŞEK 0 %0 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
YAŞAR ORHAN 0 %0 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
NECATİ VARLIKLI 0 %0 Detay
PAMUKKALE
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RECEP OĞUZALP 0 %0 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET AYDEMİR 0 %0 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÇAKIROĞLU 0 %0 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %0
SAFİYE ÇATAL 0 %0 Detay