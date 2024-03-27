|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %0
|SİNAN UYSAL
|0
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL HIZLI
|0
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAM BERCİ
|0
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|YADİGAR VARLIKLI
|0
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
|AYKUT KARAÇAY
|0
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR DİDİN
|0
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %0
|SEVGÜL TEKİN
|0
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|SERHAT TOĞAN
|0
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT YURT
|0
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN KAZALCI
|0
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞENNUR ŞİMŞEK
|0
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KALE
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR ORHAN
|0
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
|NECATİ VARLIKLI
|0
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP OĞUZALP
|0
|%0
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET AYDEMİR
|0
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÇAKIROĞLU
|0
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|SAFİYE ÇATAL
|0
|%0
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