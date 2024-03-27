Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %0
ŞÜKRÜ CEBECİ 0 %0 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM MERT CEBECİ 0 %0 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %0
EMİR ALKIN TUNCAY 0 %0 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %0
NALAN EMİR 0 %0 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ERGÜN BOYACIOĞLU 0 %0 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %0
SEFA PİŞKİN 0 %0 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
ZEKİ KOÇAK 0 %0 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL YASSIKAYA 0 %0 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
ÜLKÜ ÇOBAN 0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %0
ALPER ÇAĞRI CEBECİ 0 %0 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM OKTAY 0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %0
YUNUS EMRE ÖZGÜN 0 %0 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ DEĞER 0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
KAMİL PINAR 0 %0 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %0
DUDU ŞAHİN 0 %0 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay