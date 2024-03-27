|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÜNAL
|0
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AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN ŞAHAP
|0
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AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL KALE
|0
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ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHİTTİN ESER
|0
|%0
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BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ORHAN POLAT
|0
|%0
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BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAKİR TONBALAK
|0
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CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|FAHRETTİN KAPÇI
|0
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ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KOYUNCU
|0
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ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %0
|HİLMİ MUŞTU
|0
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DERBENT
Açılan Sandık Oranı %0
|HİKMET CANDAN
|0
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DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT SAYAR
|0
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DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|FURKAN YAKIN
|0
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EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KORKMAZ
|0
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EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMDİ ERDEM
|0
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GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA TOYDEMİR
|0
|%0
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HADİM
Açılan Sandık Oranı %0
|DURSUN IŞIK
|0
|%0
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HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN SEVİNDİK
|0
|%0
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HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|RAHİM AKTAŞ
|0
|%0
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ILGIN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHARREM YAKIN
|0
|%0
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KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH KARA
|0
|%0
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KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MİRAY ÇAĞLAR
|0
|%0
|Detay
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KARATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ŞAHAP
|0
|%0
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KULU
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET UÇUCU
|0
|%0
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MERAM
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP ALTINTOP
|0
|%0
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SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAM TUTAR
|0
|%0
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SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA İNCE
|0
|%0
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SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ABDULLAHOĞLU
|0
|%0
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TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA YILDIZ
|0
|%0
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TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %0
|İLKER YALÇIN
|0
|%0
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YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YUNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA YAKIN
|0
|%0
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