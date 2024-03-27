Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %0
HAVANE YÜKSEL 0 %0 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
FATMA USLU 0 %0 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %0
İZZET ÇAYLI 0 %0 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
ABDİL ÖLEMEZ 0 %0 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
CUMA SEVMEZ 0 %0 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %0
RECEP AKŞİT 0 %0 Detay
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %0
AYSEL KARTAL 0 %0 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %0
İZZET USLU 0 %0 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %0
KADİR GÜVEN 0 %0 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÖLEMEZ 0 %0 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN SİVRİ 0 %0 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %0
ŞÜKRAN ÖZLER 0 %0 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
NEDAİ ÖLMEZ 0 %0 Detay