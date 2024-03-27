Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
OKTAY ÇETİN 0 %0 Detay
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN YAZICI 0 %0 Detay
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL BAYBARS SARUHAN 0 %0 Detay
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %0
BÜLENT ÇAĞLAR 0 %0 Detay
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
RASİM USTA 0 %0 Detay
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN SARI 0 %0 Detay
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH YUSUF ERGEZEN 0 %0 Detay
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM CAN SARUHAN 0 %0 Detay
KARASU
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAFAK KURU 0 %0 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH TİRYAKİ 0 %0 Detay
KOCAALİ
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HAKAN BAL 0 %0 Detay
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
İBİL BEKTAŞ 0 %0 Detay
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %0
AYKUT KAAN SARUHAN 0 %0 Detay
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
SEMİH ÖREN 0 %0 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET USTA 0 %0 Detay
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF BEKTAŞ 0 %0 Detay