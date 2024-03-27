|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|OKTAY ÇETİN
|0
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AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN YAZICI
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ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL BAYBARS SARUHAN
|0
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ERENLER
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜLENT ÇAĞLAR
|0
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FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|RASİM USTA
|0
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GEYVE
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN SARI
|0
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HENDEK
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH YUSUF ERGEZEN
|0
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KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM CAN SARUHAN
|0
|%0
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KARASU
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAFAK KURU
|0
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH TİRYAKİ
|0
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KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN BAL
|0
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PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|İBİL BEKTAŞ
|0
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SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %0
|AYKUT KAAN SARUHAN
|0
|%0
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SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|SEMİH ÖREN
|0
|%0
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SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET USTA
|0
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TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF BEKTAŞ
|0
|%0
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