Millet SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ GEÇİOĞLU
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SAİT İNCEARIK
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER SARIGÜL
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
|NURİ KAYA
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT ERDOĞAN
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA FARUK ÇINAR
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH KOÇ
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|SADETTİN GÜNDÜZ
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR NAZİK
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
|AKİF AKYILDIZ
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH ŞİNASİ YEGEN
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
|EYÜP BAŞ
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN KILINÇ
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET GÖKTEKİN
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KISA
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLŞEN YILDIZAN
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAM ÖRNEK
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET MALLI
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|LATİF URAL
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA TIBIK
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDURRAHMAN ÖNDER
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM HALİL SİPAHİ
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR ÇALIŞKAN
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
|CAFER TAYYAR DOĞAN
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSNÜ ÇATAL
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|LEYLA KARAKAYA
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
|HİKMET SOFU
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|HAFİZE ŞENAY URAL
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZCAN YAY
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
|SEYYİTHAN ÖMER ŞİMŞEK
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM ÇELİK
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ GALİP EMRULLAH
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH ABANOZ
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|FEVZİ ÜLKER
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET BAL
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSNÜ AYHAN
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KARAKOYUNLU
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ZEKİ ÖZEN
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN HÜSNÜ GÜNER
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÇETİNER
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|KAMİL ŞENTÜRK
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH MISRAL
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞÜKRÜ KAYA
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF ZAİM
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SÜMER
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUAMMER AÇIKGÖZ
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET YETİMOVA
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ OSMAN TÜRKMEN
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|CANER EKİNCİ
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ATAKAN DAŞDAN
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÇANKAYA
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUAMMER SARIKAŞ
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET BEKİR İNCEARIK
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
|KAZIM TOPAL
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KARA
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN TAHSİN UYSAL
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN KARA
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER ÇAVUŞ
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|NADİ KAYNAK
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM GÜNDOĞAN
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
|RIFAT YILMAZ
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL İBRAHİM BOZOĞLAN
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
|AYKUT YALÇINKAYA
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMET ERGEZEN
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAHİN ÇETİN
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|MERYEM SEBAT TAŞDELEN
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KARAGÖZ
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA YILMAZ
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER HURMA
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLNAZ KÜÇÜKGÜZEL
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|SEYFETTİN ÖZYURT
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN AYDIN
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF AYDIN
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET PINAR
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MİKAİL YILDIZ
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
|RAFET KAYA
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜRŞİT ATLIAKIN
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|MİRAÇ DENGİZ
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMAL CEYLAN
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|