Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

Millet SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ GEÇİOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET SAİT İNCEARIK
%0|0
0 0 0/0 0/0
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER SARIGÜL
%0|0
0 0 0/0 0/0
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
NURİ KAYA
%0|0
0 0 0/0 0/0
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT ERDOĞAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA FARUK ÇINAR
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
SALİH KOÇ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
SADETTİN GÜNDÜZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
UĞUR NAZİK
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
AKİF AKYILDIZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
SALİH ŞİNASİ YEGEN
%0|0
0 0 0/0 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
EYÜP BAŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN KILINÇ
%0|0
0 0 0/0 0/0
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET GÖKTEKİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KISA
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
GÜLŞEN YILDIZAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
BAYRAM ÖRNEK
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET MALLI
%0|0
0 0 0/0 0/0
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
LATİF URAL
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA TIBIK
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
ABDURRAHMAN ÖNDER
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM HALİL SİPAHİ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
KADİR ÇALIŞKAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
CAFER TAYYAR DOĞAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSNÜ ÇATAL
%0|0
0 0 0/0 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
LEYLA KARAKAYA
%0|0
0 0 0/0 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
HİKMET SOFU
%0|0
0 0 0/0 0/0
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
HAFİZE ŞENAY URAL
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZCAN YAY
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
SEYYİTHAN ÖMER ŞİMŞEK
%0|0
0 0 0/0 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM ÇELİK
%0|0
0 0 0/0 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ GALİP EMRULLAH
%0|0
0 0 0/0 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH ABANOZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
FEVZİ ÜLKER
%0|0
0 0 0/0 0/0
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET BAL
%0|0
0 0 0/0 0/0
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSNÜ AYHAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KARAKOYUNLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ZEKİ ÖZEN
%0|0
0 0 0/0 0/0
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN HÜSNÜ GÜNER
%0|0
0 0 0/0 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ÇETİNER
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
KAMİL ŞENTÜRK
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
SALİH MISRAL
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
ŞÜKRÜ KAYA
%0|0
0 0 0/0 0/0
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF ZAİM
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET SÜMER
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
MUAMMER AÇIKGÖZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET YETİMOVA
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ OSMAN TÜRKMEN
%0|0
0 0 0/0 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
CANER EKİNCİ
%0|0
0 0 0/0 0/0
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
ATAKAN DAŞDAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ÇANKAYA
%0|0
0 0 0/0 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
MUAMMER SARIKAŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET BEKİR İNCEARIK
%0|0
0 0 0/0 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
KAZIM TOPAL
%0|0
0 0 0/0 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET KARA
%0|0
0 0 0/0 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN TAHSİN UYSAL
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN KARA
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER ÇAVUŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
NADİ KAYNAK
%0|0
0 0 0/0 0/0
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM GÜNDOĞAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
RIFAT YILMAZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL İBRAHİM BOZOĞLAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
AYKUT YALÇINKAYA
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
İSMET ERGEZEN
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAHİN ÇETİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
MERYEM SEBAT TAŞDELEN
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KARAGÖZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA YILMAZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER HURMA
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
GÜLNAZ KÜÇÜKGÜZEL
%0|0
0 0 0/0 0/0
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
SEYFETTİN ÖZYURT
%0|0
0 0 0/0 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN AYDIN
%0|0
0 0 0/0 0/0
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF AYDIN
%0|0
0 0 0/0 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET PINAR
%0|0
0 0 0/0 0/0
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
MİKAİL YILDIZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
RAFET KAYA
%0|0
0 0 0/0 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
MÜRŞİT ATLIAKIN
%0|0
0 0 0/0 0/0
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
MİRAÇ DENGİZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
CEMAL CEYLAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0