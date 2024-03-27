|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BESNİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ALTIN
|0
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ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET BAHADDİN DOLAŞ
|0
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GERGER
Açılan Sandık Oranı %0
|YASİN SARITEMUR
|0
|%0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|KAMBER ÖZTÜRK
|0
|%0
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KAHTA
Açılan Sandık Oranı %0
|HACİ YUSUF DENİZ
|0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN BERK
|0
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SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH GÜLER
|0
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TUT
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM HALİL KILAVUZ
|0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ASLAN
|0
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BALKAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT FIRAT
|0
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BELÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|ALPER DAĞLILAR
|0
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BÖLÜKYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN YAVUZ
|0
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ÇAKIRHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|MİKTAT ÇETİN
|0
|%0
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HARMANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|NAİM YÜKSEL
|0
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İNLİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|ABUZER YAKAN
|0
|%0
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KESMETEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEMET SUNA
|0
|%0
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KÖMÜR
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM KALAYCI
|0
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KÖSECELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ÖZEL
|0
|%0
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN BULĞU
|0
|%0
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SUVARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEMET YAĞMUR
|0
|%0
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ŞAMBAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
|NECATİ DEMİREL
|0
|%0
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YAYLAKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|TAHA YASİN ŞAHİN
|0
|%0
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