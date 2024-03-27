|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN DÜDEN
|0
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ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
|SELEN KINALI
|0
|%0
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BUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF ERDOĞDU
|0
|%0
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ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN KAYACAN
|0
|%0
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ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN EZİN
|0
|%0
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GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN CANURAL
|0
|%0
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KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|İSKENDER KARASU
|0
|%0
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL YILMAZ
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMİT ALAGÖZ
|0
|%0
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF YILDIRIM
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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KIZILKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|İLKAY GÜNGÖR
|0
|%0
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KOCAALİLER
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİT DAĞLI
|0
|%0
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SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
|AYHAN YURDASİPER
|0
|%0
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YUSUFÇA
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ÖZARSLAN
|0
|%0
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