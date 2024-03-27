MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %0
ALİRIZA KÜÇÜKKUTLU 0 %0 Detay
BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL MURATOĞLU 0 %0 Detay
ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %0
NURULLAH ÖZTÜRK 0 %0 Detay
ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
ALPASLAN AŞLAR 0 %0 Detay
ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %0
AYŞENUR BULAMAÇCI 0 %0 Detay
KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
EROL ŞENTÜRK 0 %0 Detay
KORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN HÜSEYİN KOZAN 0 %0 Detay
KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
ŞERAFETTİN USLU 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL HAKKI ESEN 0 %0 Detay
ORTA
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER BEZCİ 0 %0 Detay
ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET GÜMÜŞ 0 %0 Detay
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER GÜNGÖR 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
ŞABAN BALKIŞ 0 %0 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
BİLAL ERDOĞDU 0 %0 Detay
KALFAT
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ŞAHİN 0 %0 Detay
SAÇAK
Açılan Sandık Oranı %0
ERDAL KARAKAYA 0 %0 Detay
YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
ERCAN DUDU 0 %0 Detay