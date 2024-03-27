|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİRIZA KÜÇÜKKUTLU
|0
|%0
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BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL MURATOĞLU
|0
|%0
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ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|NURULLAH ÖZTÜRK
|0
|%0
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ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ALPASLAN AŞLAR
|0
|%0
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ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞENUR BULAMAÇCI
|0
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KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
|EROL ŞENTÜRK
|0
|%0
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KORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN HÜSEYİN KOZAN
|0
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KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞERAFETTİN USLU
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL HAKKI ESEN
|0
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ORTA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER BEZCİ
|0
|%0
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ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET GÜMÜŞ
|0
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YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER GÜNGÖR
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇARDAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞABAN BALKIŞ
|0
|%0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
|BİLAL ERDOĞDU
|0
|%0
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KALFAT
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ŞAHİN
|0
|%0
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SAÇAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDAL KARAKAYA
|0
|%0
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YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|ERCAN DUDU
|0
|%0
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