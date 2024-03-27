|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET OKAN YANMAZ
|0
|%0
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CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KOLOĞLU
|0
|%0
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ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL BAYRAK
|0
|%0
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GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUZAFFER COŞKUN
|0
|%0
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GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERCAN ÇAKIR
|0
|%0
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KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %0
|EFDAL ALTUNDAL
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|YILMAZ ESER
|0
|%0
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YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHTEREM BALTACI
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH OCAK
|0
|%0
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BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN ALBAYRAK
|0
|%0
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