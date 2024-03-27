MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET OKAN YANMAZ 0 %0 Detay
CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KOLOĞLU 0 %0 Detay
ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL BAYRAK 0 %0 Detay
GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
MUZAFFER COŞKUN 0 %0 Detay
GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %0
ERCAN ÇAKIR 0 %0 Detay
KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %0
EFDAL ALTUNDAL 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
YILMAZ ESER 0 %0 Detay
YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %0
MUHTEREM BALTACI 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH OCAK 0 %0 Detay
BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
METİN ALBAYRAK 0 %0 Detay