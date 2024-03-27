|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYRANCI
Açılan Sandık Oranı %0
|YÜKSEL BÜYÜKKARCI
|0
|%0
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BAŞYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜRANİ BULUT
|0
|%0
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ERMENEK
Açılan Sandık Oranı %0
|SOYDAN EVCİ
|0
|%0
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KAZIMKARABEKİR
Açılan Sandık Oranı %0
|NURULLAH NECAT GÜVEN
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|SAVAŞ KALAYCI
|0
|%0
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SARIVELİLER
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET İLGÜN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|TURGAY EKİN
|0
|%0
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GÖKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN TURĞUT
|0
|%0
|Detay
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GÜNEYYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ARI
|0
|%0
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KAZANCI
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN ACAR
|0
|%0
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SUDURAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA GÜL
|0
|%0
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