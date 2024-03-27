MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ABANA
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN ÖZLÜ 0 %0 Detay
AĞLI
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAHİN ÇOLAK 0 %0 Detay
ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA YAZAN 0 %0 Detay
AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %0
CEVAT TAŞKAN 0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH BOZKURT EKEŞ 0 %0 Detay
CİDE
Açılan Sandık Oranı %0
NEJDET DEMİR 0 %0 Detay
ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET DEMİR 0 %0 Detay
DADAY
Açılan Sandık Oranı %0
NECMETTİN PİRCİ 0 %0 Detay
DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %0
KENAN ÖZ 0 %0 Detay
DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %0
ŞERAFETTİN ORTAÇ 0 %0 Detay
HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
METİN YAMALI 0 %0 Detay
İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
HAYATİ SAĞLIK 0 %0 Detay
İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
ENGİN UZUNER 0 %0 Detay
KÜRE
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA CANBAZ 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
YÜKSEL AYDIN 0 %0 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
LÜTFÜ İPEK 0 %0 Detay
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ERDOĞAN 0 %0 Detay
ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
SUAT SAYGIN 0 %0 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
YILDIRAN YÜKSEL 0 %0 Detay
TOSYA
Açılan Sandık Oranı %0
VOLKAN KAVAKLIGİL 0 %0 Detay