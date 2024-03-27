|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ABANA
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN ÖZLÜ
|0
|%0
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AĞLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAHİN ÇOLAK
|0
|%0
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ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA YAZAN
|0
|%0
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AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %0
|CEVAT TAŞKAN
|0
|%0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH BOZKURT EKEŞ
|0
|%0
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CİDE
Açılan Sandık Oranı %0
|NEJDET DEMİR
|0
|%0
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ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET DEMİR
|0
|%0
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DADAY
Açılan Sandık Oranı %0
|NECMETTİN PİRCİ
|0
|%0
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DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %0
|KENAN ÖZ
|0
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DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞERAFETTİN ORTAÇ
|0
|%0
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HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN YAMALI
|0
|%0
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İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYATİ SAĞLIK
|0
|%0
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İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ENGİN UZUNER
|0
|%0
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KÜRE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA CANBAZ
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|YÜKSEL AYDIN
|0
|%0
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|LÜTFÜ İPEK
|0
|%0
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SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ERDOĞAN
|0
|%0
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ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|SUAT SAYGIN
|0
|%0
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|YILDIRAN YÜKSEL
|0
|%0
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TOSYA
Açılan Sandık Oranı %0
|VOLKAN KAVAKLIGİL
|0
|%0
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