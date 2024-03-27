MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL İBRAHİM BİŞKİN 0 %0 Detay
BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
NAZIM BOZKURT 0 %0 Detay
ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %0
NAFİ YAKUT 0 %0 Detay
DELİCE
Açılan Sandık Oranı %0
AYTEKİN ARAÇ 0 %0 Detay
KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
EMBİYA CAN 0 %0 Detay
KESKİN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ALP SİLSÜPÜROĞLU 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
HARUN ULUSOY 0 %0 Detay
SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL BİLDİK 0 %0 Detay
YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN TÜRKYILMAZ 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇERİKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ERKAN ÇAĞLAR 0 %0 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KOYUNCU 0 %0 Detay