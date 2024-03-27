|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL İBRAHİM BİŞKİN
|0
|%0
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BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
|NAZIM BOZKURT
|0
|%0
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ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %0
|NAFİ YAKUT
|0
|%0
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DELİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|AYTEKİN ARAÇ
|0
|%0
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KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|EMBİYA CAN
|0
|%0
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KESKİN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ALP SİLSÜPÜROĞLU
|0
|%0
|Detay
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|HARUN ULUSOY
|0
|%0
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SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL BİLDİK
|0
|%0
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YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN TÜRKYILMAZ
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇERİKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ERKAN ÇAĞLAR
|0
|%0
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KOYUNCU
|0
|%0
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