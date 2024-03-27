|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSA ŞAHİN
|0
|%0
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AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDAL URCAN
|0
|%0
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BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSA CEYLAN
|0
|%0
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ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET HİKMET ERDOĞAN
|0
|%0
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KAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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MUCUR
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH YILDIRIM
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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KÖSELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|BEKİR YILMAZ
|0
|%0
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KURANCILI
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDOĞAN TEKELİ
|0
|%0
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ÖZBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|RASİM ARAZAY
|0
|%0
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