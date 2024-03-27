|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|HİKMET TUNÇ
|0
|%0
|Detay
|
ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN GÜREL
|0
|%0
|Detay
|
ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL İBRAHİM TOPBAŞ
|0
|%0
|Detay
|
DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|SAHVET ERTÜRK
|0
|%0
|Detay
|
DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|YAVUZ KARAAYVAZ
|0
|%0
|Detay
|
EMET
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KOCA
|0
|%0
|Detay
|
GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|NECDET AKEL
|0
|%0
|Detay
|
HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA DEMİRTAŞ
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİM IŞIK
|0
|%0
|Detay
|
PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL KUL
|0
|%0
|Detay
|
SİMAV
Açılan Sandık Oranı %0
|KÜBRA TEKEL AKTULUN
|0
|%0
|Detay
|
ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|NAİL CANER
|0
|%0
|Detay
|
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ATAŞ
|0
|%0
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|FETHİ ÖZEL
|0
|%0
|Detay
|
BALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ARTUN
|0
|%0
|Detay
|
ÇİTGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|YÜKSEL ÜNAL
|0
|%0
|Detay
|
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL TANRIVERDİ
|0
|%0
|Detay
|
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
|RIZA KAPLAN
|0
|%0
|Detay
|
ESKİGEDİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ARSLAN
|0
|%0
|Detay
|
GÖKLER
Açılan Sandık Oranı %0
|YÜKSEL ARIK
|0
|%0
|Detay
|
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ÇAVDAR
|0
|%0
|Detay
|
KURUÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
|RENGÜL ATICI
|0
|%0
|Detay
|
KUŞU
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT GÜNTAŞ
|0
|%0
|Detay
|
NAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÖRENÇ
|0
|%0
|Detay
|
SEYİTÖMER
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL ÖZTÜRK
|0
|%0
|Detay
|
TEPECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL YEŞİL
|0
|%0
|Detay
|
TUNÇBİLEK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA DÜZGÜN
|0
|%0
|Detay
|
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KARACA
|0
|%0
|Detay