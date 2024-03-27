MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
HİKMET TUNÇ 0 %0 Detay
ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKHAN GÜREL 0 %0 Detay
ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL İBRAHİM TOPBAŞ 0 %0 Detay
DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
SAHVET ERTÜRK 0 %0 Detay
DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
YAVUZ KARAAYVAZ 0 %0 Detay
EMET
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KOCA 0 %0 Detay
GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %0
NECDET AKEL 0 %0 Detay
HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA DEMİRTAŞ 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİM IŞIK 0 %0 Detay
PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL KUL 0 %0 Detay
SİMAV
Açılan Sandık Oranı %0
KÜBRA TEKEL AKTULUN 0 %0 Detay
ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %0
NAİL CANER 0 %0 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ATAŞ 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
FETHİ ÖZEL 0 %0 Detay
BALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ARTUN 0 %0 Detay
ÇİTGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
YÜKSEL ÜNAL 0 %0 Detay
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL TANRIVERDİ 0 %0 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
RIZA KAPLAN 0 %0 Detay
ESKİGEDİZ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ARSLAN 0 %0 Detay
GÖKLER
Açılan Sandık Oranı %0
YÜKSEL ARIK 0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ÇAVDAR 0 %0 Detay
KURUÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
RENGÜL ATICI 0 %0 Detay
KUŞU
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT GÜNTAŞ 0 %0 Detay
NAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ÖRENÇ 0 %0 Detay
SEYİTÖMER
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL ÖZTÜRK 0 %0 Detay
TEPECİK
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL YEŞİL 0 %0 Detay
TUNÇBİLEK
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA DÜZGÜN 0 %0 Detay
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KARACA 0 %0 Detay