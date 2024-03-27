MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
HİDAYET KILINÇ 0 %0 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÇETİNKAYA 0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ RIZA GENÇ 0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KARA 0 %0 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH ÖNGE 0 %0 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %0
VOLKAN ŞEKER 0 %0 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %0
SADIK ALTUNOK 0 %0 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %0
MAHMUT TAT 0 %0 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ÖZ 0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay