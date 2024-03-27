|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
|HİDAYET KILINÇ
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÇETİNKAYA
|0
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ RIZA GENÇ
|0
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KARA
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH ÖNGE
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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MUT
Açılan Sandık Oranı %0
|VOLKAN ŞEKER
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %0
|SADIK ALTUNOK
|0
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT TAT
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ÖZ
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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