|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET EROĞLU
|0
|%0
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AVANOS
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KENAN SARITAŞ
|0
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DERİNKUYU
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF GEMİCİ
|0
|%0
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GÜLŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ERKAN ÇİFTCİ
|0
|%0
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HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|HULUSİ KURT
|0
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KOZAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|CELALETTİN GÜVEN
|0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ADNAN DOĞU
|0
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ÜRGÜP
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÖZ
|0
|%0
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇALIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA DEMİR
|0
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
|ZÜBEYİR KALAY
|0
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GÖRE
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL GÜZEL
|0
|%0
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GÖREME
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER EREN
|0
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KALABA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KÖROĞLU
|0
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KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|CAFER YILDIRIM
|0
|%0
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KAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
|FERİDUN BAĞCI
|0
|%0
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KAYMAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|HARUN ÇEKİÇ
|0
|%0
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NAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MELİKE UÇAR
|0
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ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ İHSAN ÖZENDİ
|0
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ÖZKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT TÜRKKAN
|0
|%0
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SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH KALKAN
|0
|%0
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TATLARIN
Açılan Sandık Oranı %0
|ERCAN SELVİ
|0
|%0
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UÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH ÇAMCI
|0
|%0
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YAZIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|BURHANETTİN KARAKETİR
|0
|%0
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