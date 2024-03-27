|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMİL BAYRAK
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ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
|VEDAT ALİ KESİCİ
|0
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ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ
|0
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DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|ERKAN KÖSE
|0
|%0
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FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET TOPAL
|0
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GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEYMA ALPARSLAN YAZICI
|0
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İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN KARAGÖZ
|0
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İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN METE
|0
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KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM ÇAKIR
|0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|BORA HABERAL
|0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM KOÇAL
|0
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KENDİRLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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MADENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÇALIŞKAN
|0
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MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SALARHA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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TUNCA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMİT SALİH GÜL
|0
|%0
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