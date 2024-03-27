MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT AKIN 0 %0 Detay
BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT MUSLU 0 %0 Detay
DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %0
ERDAL KOŞAR 0 %0 Detay
DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
ZAFER ELKOVAN 0 %0 Detay
ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KALYONCU 0 %0 Detay
GERZE
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÖZ 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
FERDİ CANOĞLU 0 %0 Detay
TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %0
SATI GÜREL 0 %0 Detay