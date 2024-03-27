|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BANAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|AZİZ BULUT
|0
|%0
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EŞME
Açılan Sandık Oranı %0
|İLHAN ÖZKAN
|0
|%0
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KARAHALLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞENOL ÇAKIR
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|SEZER ATEŞ
|0
|%0
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SİVASLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ÇETİN
|0
|%0
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ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|YORUM ESKİCİ
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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KIZILCASÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAM PEKER
|0
|%0
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|İREM ATAK
|0
|%0
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SELÇİKLER
Açılan Sandık Oranı %0
|İZZET GÜLER
|0
|%0
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TATAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN BENGİÇ
|0
|%0
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YELEĞEN
Açılan Sandık Oranı %0
|CAN ÖNCEL
|0
|%0
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