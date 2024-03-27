|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|KENAN ŞENOL
|0
|%0
|Detay
|
ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA TOKAT
|0
|%0
|Detay
|
ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|LEYLA ZENGİN
|0
|%0
|Detay
|
ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR BOZ
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
TERMAL
Açılan Sandık Oranı %0
|SERKAN ERGEN
|0
|%0
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET TEMEL
|0
|%0
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|YILDIRIM BAKKALOĞLU
|0
|%0
|Detay
|
KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|SELİM HAN ÇİÇEK
|0
|%0
|Detay
|
KORU
Açılan Sandık Oranı %0
|ARMAN VATANSEVER
|0
|%0
|Detay
|
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|İSRAFİL AKBAŞ
|0
|%0
|Detay
|
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|CAN ERTAN
|0
|%0
|Detay
|
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED ALİ YILMAZ
|0
|%0
|Detay
|
TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA NURTEN
|0
|%0
|Detay