MENTEŞE SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.45 35.418
|
%57.12|62.346TAMER MANDALİNCİ
|%0 0
|%1.56 1.702
|%4.26 4.655
|%0.67 728
|%3.95 4.309
|
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.39 8.020
|
%57.49|16.836SEZER DURMUŞ
|%0 0
|%5.40 1.580
|%0.73 213
|%0.29 85
|%8.71 2.551
|
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%45.62|7.325AYTAÇ KURT
|%38.72 6.218
|%0.92 147
|%2.37 380
|%9.17 1.473
|%3.20 514
|
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%45.43|45.589ALİM KARACA
|%26.71 26.806
|%24.05 24.131
|%0.41 412
|%0.19 195
|%3.21 3.219
|
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%57.23|4.292MEHMET DEMİR
|%38.71 2.903
|%0 0
|%1.68 126
|%0.15 11
|%0 0
|%2.23 167
|
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.53 8.727
|
%60.10|15.643ALİ ERDOĞAN
|%0 0
|%3.74 974
|%0.35 91
|%0.07 18
|%2.21 574
|
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.12 22.430
|
%44.75|24.415ACAR ÜNLÜ
|%0 0
|%9.86 5.381
|%1.53 835
|%0.10 55
|%2.63 1.437
|
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.89 23.355
|
%53.32|37.864GONCA KÖKSAL
|%0 0
|%7.92 5.622
|%0.74 527
|%0 0
|%5.13 3.645
|
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.33 32.653
|
%50.16|46.349FEVZİ TOPUZ
|%0 0
|%6.63 6.124
|%2.55 2.361
|%0.38 350
|%4.95 4.574
|
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%46.98|16.175EVREN TEZCAN
|%35.36 12.174
|%12.52 4.311
|%1.40 481
|%0.21 73
|%3.53 1.217
|
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%61.36|25.848BAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ
|%22.99 9.684
|%0 0
|%8.19 3.451
|%0.33 137
|%0 0
|%7.13 3.004
|
ULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.92 6.440
|
%57.62|10.625MEHMET CANER
|%0 0
|%2.28 420
|%0.68 126
|%1.78 329
|%2.71 500
|
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.19 12.386
|
%51.77|16.362MESUT GÜNAY
|%0 0
|%6.31 1.994
|%0.26 81
|%0 0
|%2.48 784
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.58 29.879
|
%56.86|61.602
|%0 0
|%2.42 2.618
|%5.67 6.146
|%0.24 263
|%7.22 7.826
|
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.59 8.093
|
%56.15|16.470
|%0 0
|%5.77 1.692
|%0.79 231
|%0 0
|%9.71 2.848
|
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%50.04|8.001
|%33.57 5.367
|%1.47 235
|%4.10 656
|%0 0
|%10.81 1.729
|
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%45.51|45.429
|%26.79 26.739
|%19.40 19.364
|%0.52 517
|%0 0
|%7.78 7.765
|
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%54.00|4.020
|%40.81 3.038
|%0 0
|%2.20 164
|%0.12 9
|%0 0
|%2.87 214
|
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.84 8.799
|
%55.05|14.316
|%0 0
|%4.55 1.183
|%0.46 119
|%0 0
|%6.10 1.587
|
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.60 19.390
|
%47.26|25.740
|%0 0
|%9.27 5.046
|%2.18 1.189
|%0 0
|%5.68 3.095
|
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.11 21.373
|
%53.42|37.917
|%0 0
|%7.25 5.146
|%0.84 597
|%0 0
|%8.38 5.952
|
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.47 29.981
|
%50.63|46.746
|%0 0
|%7.33 6.764
|%3.07 2.835
|%0 0
|%6.51 6.007
|
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%49.05|16.765
|%30.66 10.479
|%13.32 4.554
|%1.55 529
|%0.37 127
|%5.05 1.725
|
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%56.79|23.815
|%24.93 10.453
|%0 0
|%9.15 3.839
|%0.30 126
|%0 0
|%8.83 3.704
|
ULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.62 6.167
|
%56.96|10.449
|%0 0
|%2.75 505
|%0.80 146
|%0.55 100
|%5.33 978
|
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.33 11.435
|
%51.93|16.344
|%0 0
|%7.40 2.328
|%0.24 76
|%0 0
|%4.10 1.292
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|BAHATTİN GÜMÜŞ
|36.991
|%53.83
|
|GÜLTEKİN AKÇA
|20.884
|%30.39
|
|AYÇİN EVGEÇ DALGIÇ
|5.120
|%7.45
|
|ŞENEL GENÇ
|1.604
|%2.33
|
|ALİ DURNA
|1.165
|%1.70
|
|YUSUF YILDIZ
|988
|%1.44
|
|ÖMER YENİCE
|508
|%0.74
|
|AYDIN TURAN
|292
|%0.42
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|BAHATTİN GÜMÜŞ
|30.582
|%47.15
|
|MESTAN YAYMAN
|18.929
|%29.19
|
|OSMAN CAN YENİCE
|13.658
|%21.06
|
|NECDET AŞİROĞLU
|586
|%0.90
|
|TİMUR SOMAY
|380
|%0.59
|
|GÜRAY BOZ
|342
|%0.53
|
|AHMET ERGİN
|219
|%0.34
|
|MUSTAFA ERTUĞRUL
|93
|%0.14
|
|SÜREYYA KARASAKAL
|68
|%0.10
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|MESUT KARATAŞ
|866
|%52.68
|
|YAŞAR AKTAŞ
|770
|%46.84
|
|ŞENER ÇAMCI
|8
|%0.49