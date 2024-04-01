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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

BOZKÖY SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • BOZKÖY Toplam Seçmen 3.166
  • Açılan Sandık 10
  • Kullanılan Oy 3.009
  • Geçerli Oy 2.853
  • Geçersiz Oy 156
  • Katılım Oranı %95.04
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MUAMMER ÇELİKBAŞ cumhuriyet-halk-partisi
MUAMMER
ÇELİKBAŞ
%37.22 1.062 Oy
RESUL ÖNCEL buyuk-birlik-partisi
RESUL
ÖNCEL
%35.37 1.009 Oy
İMDAT BİNİCİ milliyetci-hareket-partisi
İMDAT
BİNİCİ
%17.17 490 Oy
ÜMİT SOYLU adalet-ve-kalkinma-partisi
ÜMİT
SOYLU
%9.18 262 Oy
YUNUS EMRE SOYER yeniden-refah-partisi
YUNUS EMRE
SOYER
%0.81 23 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%0.25 7 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 3.166
  • Kullanılan Oy 3.009
Cumhuriyet Halk Partisi
%35.78 1.003 Oy
Büyük Birlik Partisi
%34.93 979 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%17.66 495 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%11.63 326 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALTUNHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.43|1.036
NEŞET DOYGUN 		%0 0 %46.33 971 %0.81 17 %0 0 %0.24 5 %3.20 67
BOR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.32|12.668
SERKAN BARAN 		%7.14 1.665 %31.47 7.339 %0.75 174 %0.12 29 %0 0 %6.20 1.447
ÇAMARDI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.50|960
ALİ PINAR 		%35.06 948 %27.63 747 %0 0 %0 0 %0 0 %1.81 49
ÇİFTLİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.49 1.008
%35.43|1.134
ARİF ÇAKIL 		%31.87 1.020 %0 0 %0 0 %0 0 %1.22 39
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.23|28.793
EMRAH ÖZDEMİR 		%25.59 20.341 %19.06 15.150 %11.62 9.236 %0.19 148 %0.14 111 %7.17 5.700
ULUKIŞLA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.30|1.947
ALİ UĞURLU 		%45.76 1.807 %2.48 98 %0 0 %0 0 %0 0 %2.46 97
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKTAŞ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%21.45 358 %18.75 313 %25.10 419
%34.09|569
KAMBER TÜRKMEN 		%0 0 %0 0 %0.60 10
ALAY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.92 797
%44.91|944
YUSUF AKDEMİR 		%15.94 335 %0 0 %0 0 %0 0 %1.24 26
AZATLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.16 896
%55.41|1.336
MEHMET AKPINAR 		%6.80 164 %0 0 %0 0 %0 0 %0.62 15
BAĞLAMA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.17 605
%50.41|799
MUAMMER AFŞAR 		%0.57 9 %0 0 %0 0 %0 0 %10.85 172
BAHÇELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.67 551
%52.19|1.003
ERTUĞRUL ÇELENKOĞLU 		%18.16 349 %0 0 %0 0 %0 0 %0.99 19
BOZKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%9.18 262
%37.22|1.062
MUAMMER ÇELİKBAŞ 		%17.17 490 %0 0 %0 0 %0 0 %36.42 1.039
ÇUKURKUYU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.40 563 %0 0
%69.19|1.325
AHMET HALİSDEMİR 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.41 27
DEĞİRMENLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.33 540 %0 0
%50.84|698
HÜSEYİN UZEL 		%0 0 %0 0 %0 0 %9.83 135
DİVARLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%59.04|1.476
RÜSTEM CULLAZ 		%38.68 967 %1.84 46 %0 0 %0 0 %0 0 %0.44 11
DÜNDARLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.57 848
%52.61|979
ADEM ŞAHİN 		%1.56 29 %0 0 %0 0 %0 0 %0.27 5
EDİKLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%64.68|1.855
ERCAN ŞAYHAN 		%25.63 735 %4.71 135 %0 0 %0 0 %0 0 %4.99 143
GÜMÜŞLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.55|1.087
BAYRAM UZAN 		%3.53 79 %45.73 1.024 %0 0 %0 0 %0.76 17 %1.43 32
HACIABDULLAH Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.95 823 %0 0
%57.29|1.124
RECEP DOĞMUŞ 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.76 15
KARAATLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.53 921 %0 0
%56.14|1.188
MESUT SALİK 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.33 7
KARAKAPI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.17|658
KAMİL DEMİRALP 		%0 0 %24.71 426 %0 0 %0 0 %0 0 %37.12 640
KEÇİKALESİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%62.64|788
ŞAMMA ÖZTÜRK 		%0 0 %31.72 399 %0 0 %0 0 %0 0 %5.64 71
KEMERHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%8.18 346
%49.94|2.113
RAMAZAN OYA 		%41.17 1.742 %0 0 %0 0 %0.07 3 %0.64 27
KİLEDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.27|1.434
İSMAİL TERECİ 		%2.47 69 %18.52 518 %0 0 %0 0 %0 0 %27.74 776
KONAKLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.52|1.141
ÜNAL TOPAL 		%1.53 32 %43.38 908 %0 0 %0 0 %0 0 %0.57 12
ORHANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%62.85|1.394
ŞÜKRÜ ÖZDEMİR 		%1.58 35 %35.26 782 %0 0 %0 0 %0 0 %0.32 7
SAZLICA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.12 1.024 %0 0
%57.67|1.549
MUSTAFA GÜNAYDIN 		%0 0 %0 0 %0 0 %4.21 113
YEŞİLGÖLCÜK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.37|1.175
NURETTİN YURTSEVER 		%26.40 877 %2.77 92 %0 0 %0 0 %0 0 %35.46 1.178
YILDIZTEPE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.95 537 %0 0
%52.01|736
ÖMER KILIÇASLAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %10.04 142
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALTUNHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.93|1.038
 %0 0 %44.01 915 %0 0 %0 0 %0 0 %6.06 126
BOR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.30|11.197
 %11.62 2.694 %31.43 7.285 %0 0 %0 0 %0 0 %8.65 2.006
ÇAMARDI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.13|889
 %30.41 816 %30.45 817 %0 0 %0 0 %0 0 %6.00 161
ÇİFTLİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.54 967
%39.70|1.257
 %27.26 863 %0 0 %0 0 %0 0 %2.50 79
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.73|25.729
 %27.15 21.343 %20.28 15.944 %9.65 7.584 %0 0 %0.43 341 %9.76 7.670
ULUKIŞLA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.75|1.659
 %38.32 1.523 %9.94 395 %0 0 %0 0 %0 0 %9.99 397
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKTAŞ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.26 369 %21.89 363 %25.03 415
%30.82|511
 %0 0 %0 0 %0 0
ALAY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.36 782
%44.58|933
 %18.06 378 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AZATLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.01 751
%50.04|1.174
 %17.95 421 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAĞLAMA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.66 586
%49.42|769
 %1.74 27 %0 0 %0 0 %0 0 %11.18 174
BAHÇELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.22 527
%52.38|1.014
 %20.40 395 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%11.63 326
%35.78|1.003
 %17.66 495 %0 0 %0 0 %0 0 %34.93 979
ÇUKURKUYU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.60 565 %0 0
%70.40|1.344
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEĞİRMENLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.08 533 %0 0
%49.71|678
 %0 0 %0 0 %0 0 %11.22 153
DİVARLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.63|1.293
 %28.57 702 %13.76 338 %0 0 %0 0 %0 0 %5.05 124
DÜNDARLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.99 896
%52.01|971
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EDİKLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%64.38|1.820
 %27.98 791 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %7.64 216
GÜMÜŞLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.41|1.035
 %9.10 203 %44.48 992 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HACIABDULLAH Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.82 813 %0 0
%58.18|1.131
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAATLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.80 922 %0 0
%56.20|1.183
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAKAPI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.62|643
 %0 0 %26.92 460 %0 0 %0 0 %0 0 %35.46 606
KEÇİKALESİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%62.37|764
 %0 0 %32.08 393 %0 0 %0 0 %0 0 %5.55 68
KEMERHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%9.71 411
%50.35|2.132
 %39.16 1.658 %0.78 33 %0 0 %0 0 %0 0
KİLEDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.63|1.359
 %5.51 151 %18.01 493 %0 0 %0 0 %0 0 %26.84 735
KONAKLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.40|1.093
 %4.27 89 %43.34 904 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORHANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.15|1.316
 %4.52 99 %34.00 744 %0 0 %0 0 %0 0 %1.33 29
SAZLICA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.10 1.170 %0 0
%55.90|1.483
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLGÖLCÜK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.68|1.183
 %26.90 892 %4.19 139 %0 0 %0 0 %0 0 %33.23 1.102
YILDIZTEPE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.51 533 %0 0
%50.81|722
 %0 0 %0 0 %0 0 %11.68 166
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ÖMER DALGIÇ 948 %35.40
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		YALÇIN TEKELİ 897 %33.50
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		KEMAL BEŞER 828 %30.92
Saadet Partisi
SAADET 		DOLUNAY BURAK GÖKSU 5 %0.19
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		YALÇIN TEKELİ 910 %38.17
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MUHARREM GÜN 798 %33.47
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		RAMAZAN KANEL 615 %25.80
Saadet Partisi
SAADET 		MUSTAFA TUNÇER 51 %2.14
Büyük Birlik Partisi
BBP 		İSMET ULUSOY 10 %0.42
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		HÜSEYİN ASLAN 740 %32.86
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		RAMAZAN KANEL 493 %21.89
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		KEMAL BEŞER 433 %19.23
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		YALÇIN TEKELİ 365 %16.21
Büyük Birlik Partisi
BBP 		KEMAL DOĞRUER 207 %9.19
Saadet Partisi
SAADET 		EYYÜP GÖKTAŞ 14 %0.62
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		966 %36.29
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		843 %31.67
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		830 %31.18
Saadet Partisi
SAADET 		23 %0.86
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		931 %39.25
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		806 %33.98
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		635 %26.77
PARTİLER OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		676 %30.94
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		544 %24.90
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		421 %19.27
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		337 %15.42
Büyük Birlik Partisi
BBP 		207 %9.47
Kaynak: Anadolu Ajansı