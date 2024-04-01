KABADÜZ SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.41|6.822İSA DEMİRCİ
|%8.36 1.131
|%0 0
|%35.47 4.800
|%0 0
|%0 0
|%5.76 780
|
ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.83 46.881
|
%49.69|61.582ULAŞ TEPE
|%0 0
|%8.31 10.298
|%0.09 115
|%0 0
|%4.09 5.064
|
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%54.23|6.458İZZET GÜNDOĞAR
|%10.85 1.292
|%0 0
|%17.49 2.083
|%0 0
|%0 0
|%17.43 2.075
|
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%34.79|2.449LEYLA ÇITIR
|%16.74 1.178
|%5.36 377
|%0 0
|%11.49 809
|%31.62 2.226
|
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.84|4.442AHMET ÖZAY
|%1.11 101
|%0 0
|%46.14 4.196
|%0 0
|%0 0
|%3.91 356
|
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%45.55 3.801
|%2.14 179
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%52.31 4.365
|
FATSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.58|35.573İBRAHİM ETEM KİBAR
|%31.70 21.858
|%0 0
|%9.12 6.286
|%0.12 80
|%0.89 612
|%6.60 4.554
|
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.07|7.900FİKRİ ULUDAĞ
|%18.38 3.084
|%0 0
|%32.07 5.382
|%0 0
|%0 0
|%2.48 416
|
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%36.48 2.386
|
%53.53|3.501MEDET SİPAHİ
|%6.41 419
|%0 0
|%0 0
|%3.18 208
|
GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.49 4.544
|
%51.44|5.634CEMİL ÇOŞKUN
|%0 0
|%4.21 461
|%0 0
|%0 0
|%2.86 313
|
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%17.89 1.655
|
%40.87|3.781OSMAN KAYGI
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%41.24 3.815
|
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.49|2.289YENER KAYA
|%15.71 827
|%0 0
|%34.70 1.826
|%0 0
|%0 0
|%6.10 321
|
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.58 2.161
|
%36.34|2.655BÜLENT GÜNEY
|%0 0
|%30.99 2.264
|%0 0
|%0 0
|%3.08 225
|
KORGAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.65 5.981
|%1.39 227
|%0 0
|
%37.36|6.097SAİT KORGAN
|%0 0
|%0 0
|%24.59 4.013
|
KUMRU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%73.88|12.924YUSUF YALÇUVA
|%13.53 2.367
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%12.59 2.202
|
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.88|4.134CENGİZ KOÇYİĞİT
|%29.99 2.762
|%0 0
|%8.08 744
|%0 0
|%0.42 39
|%16.63 1.532
|
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.63|8.087CİHAT ALBAYRAK
|%38.32 7.819
|%0 0
|%18.43 3.761
|%0 0
|%0.21 43
|%3.40 694
|
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.23|5.573İSA TÜRKCAN
|%33.56 5.309
|%0 0
|%26.24 4.150
|%0 0
|%0 0
|%4.97 786
|
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.44|30.485HÜSEYİN TAVLI
|%8.30 6.259
|%0 0
|%37.39 28.184
|%0.11 81
|%0.19 140
|%13.58 10.238
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.90|6.676
|%9.42 1.261
|%0 0
|%33.65 4.502
|%0 0
|%0 0
|%7.03 941
|
ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.34 44.497
|
%39.48|48.342
|%0 0
|%16.05 19.654
|%0.13 160
|%0.96 1.174
|%7.03 8.606
|
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%53.96|6.425
|%12.03 1.432
|%0 0
|%19.24 2.291
|%0 0
|%0 0
|%14.77 1.759
|
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%30.70|2.120
|%22.10 1.526
|%10.21 705
|%0 0
|%6.39 441
|%30.61 2.114
|
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.55|4.474
|%0 0
|%0 0
|%44.84 4.049
|%0 0
|%0 0
|%5.61 507
|
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.80|4.030
|%4.06 335
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%47.15 3.894
|
FATSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%46.66|32.132
|%29.46 20.288
|%0 0
|%13.47 9.275
|%0.13 88
|%0.96 662
|%9.32 6.415
|
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.64|7.397
|%19.65 3.257
|%0 0
|%32.05 5.311
|%0 0
|%0 0
|%3.66 607
|
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%36.43 2.362
|
%48.47|3.143
|%8.82 572
|%0 0
|%0 0
|%6.28 407
|
GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.60 4.566
|
%47.55|5.220
|%0 0
|%6.70 735
|%0 0
|%0 0
|%4.15 456
|
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%18.65 1.664
|
%40.43|3.608
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%40.92 3.651
|
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.42|2.271
|%17.48 914
|%0 0
|%31.95 1.671
|%0 0
|%0 0
|%7.15 374
|
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.25 2.420
|%27.36 1.991
|%0 0
|
%33.53|2.440
|%0 0
|%0 0
|%5.87 427
|
KORGAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.95|6.433
|%2.65 426
|%0 0
|%35.53 5.722
|%0 0
|%0 0
|%21.88 3.523
|
KUMRU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%69.63|12.037
|%15.10 2.610
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%14.98 2.590
|
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.85|4.017
|%29.34 2.688
|%0 0
|%10.70 980
|%0 0
|%0 0
|%16.10 1.475
|
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.04|8.179
|%35.92 7.337
|%0 0
|%19.06 3.893
|%0 0
|%0 0
|%4.98 1.017
|
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.66|5.604
|%30.16 4.739
|%0 0
|%27.88 4.380
|%0 0
|%0 0
|%6.30 990
|
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.13|32.258
|%10.68 7.990
|%0 0
|%30.64 22.917
|%0 0
|%0 0
|%15.55 11.627
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|YENER KAYA
|4.721
|%67.24
|
|MEHMET YILMAZ
|2.056
|%29.28
|
|MURAT GÜZELKAYA
|173
|%2.46
|
|ERBAY ÇEKÜÇ
|47
|%0.67
|
|BÜLENT ÇELİK
|12
|%0.17
|
|DEMİR ALİ KAYA
|12
|%0.17
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|YENER KAYA
|4.056
|%70.76
|
|TEMEL DURAN
|1.187
|%20.71
|
|ALİ KEMAL GÜNAYDIN
|445
|%7.76
|
|LATİF ALTUNDAL
|17
|%0.30
|
|RASUL ÇAKMAK
|10
|%0.17
|
|BÜLENT ÇELİK
|10
|%0.17
|
|GÜVEN GÜNİNDİ
|7
|%0.12
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|ORHAN AKTAŞ
|609
|%34.10
|
|ABDURRAHMAN BAŞ
|540
|%30.24
|
|TEMEL DURAN
|534
|%29.90
|
|HASAN KARAGÖL
|75
|%4.20
|
|ERBAY ÇEKÜÇ
|24
|%1.34
|
|BİROL BAŞ
|4
|%0.22