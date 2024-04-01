BÖCEKLİ SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.38 4.202
|%1.36 135
|
%51.50|5.106ZEYNEL METE KADIOĞLU
|%0.56 56
|%0 0
|%0 0
|%4.19 415
|
DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%31.08|9.679MUSTAFA İBA
|%28.54 8.886
|%10.90 3.394
|%27.26 8.488
|%0 0
|%0 0
|%2.22 691
|
HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%31.14|635ŞEVKET YUMRUTEPE
|%4.46 91
|%11.53 235
|%26.88 548
|%0 0
|%0 0
|%25.99 530
|
KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%21.48 11.368
|
%47.37|25.069MUSTAFA MERT OLCAR
|%18.04 9.549
|%3.97 2.103
|%0 0
|%1.42 751
|%7.72 4.084
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%21.80 24.168
|
%39.80|44.125İBRAHİM ÇENET
|%23.73 26.314
|%2.60 2.878
|%0.33 364
|%11.75 13.027
|
SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.97|682ZEKİ DEMİROĞLU
|%0 0
|%39.45 626
|%0.25 4
|%0 0
|%0 0
|%17.33 275
|
TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.40|2.678BEKİRHAN UYUTMAZ
|%6.89 468
|%10.43 709
|%10.06 684
|%0.56 38
|%0 0
|%32.66 2.220
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ATALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.06 515
|%0 0
|
%56.44|675SÜLEYMAN YILDIRIM
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.50 6
|
BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%48.92 837
|%0.99 17
|
%49.91|854İBRAHİM ÇERÇİ
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.18 3
|
CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.79|1.569MEHMET ÖZER
|%0 0
|%34.48 1.208
|%0 0
|%0 0
|%16.13 565
|%4.60 161
|
ELLEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%55.59|2.411ABBAS YEŞİLDEMİR
|%0 0
|%43.35 1.880
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.06 46
|
MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.56|811FATİH SEYİTOĞLU
|%0 0
|%48.50 778
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.94 15
|
TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%47.45 1.350
|
%51.85|1.475VELİ FİDAN
|%0 0
|%0 0
|%0.14 4
|%0.56 16
|
YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.54|1.178ÖKKEŞ AKSOY
|%38.68 1.071
|%0 0
|%18.31 507
|%0 0
|%0 0
|%0.47 13
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.28 3.872
|%2.56 252
|
%47.34|4.667
|%1.04 103
|%0 0
|%0 0
|%9.78 964
|
DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%30.09|9.273
|%28.68 8.838
|%16.01 4.932
|%21.90 6.749
|%0 0
|%0 0
|%3.32 1.023
|
HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%29.58|596
|%8.59 173
|%15.53 313
|%23.62 476
|%0 0
|%0 0
|%22.68 457
|
KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%23.54 12.433
|
%40.94|21.624
|%20.62 10.893
|%5.05 2.665
|%0 0
|%0 0
|%9.85 5.203
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%21.42 23.755
|%21.47 23.811
|
%27.74|30.768
|%15.67 17.375
|%2.82 3.127
|%0 0
|%10.89 12.079
|
SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.37|633
|%0 0
|%39.28 601
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%19.35 296
|
TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%36.67|2.480
|%10.45 707
|%13.93 942
|%10.31 697
|%1.08 73
|%0 0
|%27.56 1.864
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ATALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.03 503
|%0 0
|
%56.12|656
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.86 10
|
BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%48.68 829
|%0 0
|
%50.62|862
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.70 12
|
CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%46.86|1.618
|%0 0
|%37.04 1.279
|%0 0
|%0 0
|%10.34 357
|%5.76 199
|
ELLEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%54.11|2.329
|%0 0
|%42.29 1.820
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%3.60 155
|
MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.72|787
|%0 0
|%45.04 713
|%4.55 72
|%0 0
|%0 0
|%0.69 11
|
TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%43.53 1.234
|
%51.36|1.456
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%5.11 145
|
YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.29|1.131
|%40.05 1.097
|%0 0
|%17.56 481
|%0 0
|%0 0
|%1.10 30
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|DOĞAN ÖZTÜRK
|801
|%52.05
|
|İBRAHİM RÜŞTÜ DONBALOĞLU
|717
|%46.59
|
|KEMALETTİN GEÇİT
|18
|%1.17
|
|HALİL İBRAHİM İLENGİZ
|3
|%0.19
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|DOĞAN ÖZTÜRK
|836
|%52.35
|
|HACI AHMET OKUR
|751
|%47.03
|
|MUSTAFA GEÇİT
|10
|%0.63
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|HACI AHMET OKUR
|814
|%53.59
|
|AHMET CANLI
|705
|%46.41