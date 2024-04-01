DEREPAZARI SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.95 5.080
|
%34.62|5.505ENVER ATAGÜN
|%3.97 631
|%1.19 190
|%0.09 14
|%0 0
|%28.19 4.482
|
ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%54.20|716ÖMER ALTUN
|%32.85 434
|%9.61 127
|%0.91 12
|%0 0
|%0 0
|%2.42 32
|
ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.01 5.260
|%3.15 385
|
%46.41|5.676İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ
|%0 0
|%0 0
|%0.72 88
|%6.71 820
|
DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.96|1.224ŞABAN KALÇA
|%0 0
|%27.13 773
|%0.95 27
|%0 0
|%0 0
|%28.96 825
|
FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.95 2.660
|
%57.43|4.249ERCÜMENT ŞAHİN ÇERVATOĞLU
|%1.76 130
|%4.26 315
|%0 0
|%0 0
|%0.61 45
|
GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%71.36|3.421RIFAT ÖZER
|%11.39 546
|%0 0
|%2.50 120
|%0 0
|%2.94 141
|%11.81 566
|
HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%60.47|612HALİM KAZİM BEKAR
|%34.39 348
|%1.78 18
|%0.30 3
|%0 0
|%1.78 18
|%1.28 13
|
İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%58.14|832ABDİ EKŞİ
|%0 0
|%36.90 528
|%1.05 15
|%0 0
|%2.10 30
|%1.82 26
|
İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%71.57|2.538SAFFET METE
|%0 0
|%22.22 788
|%1.44 51
|%0 0
|%0 0
|%4.77 169
|
KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.20|1.591MEHMET YILMAZ
|%0 0
|%2.73 96
|%7.10 250
|%0 0
|%0 0
|%44.97 1.583
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%54.70|29.839RAHMİ METİN
|%12.14 6.623
|%0 0
|%6.45 3.516
|%0.18 97
|%0 0
|%26.53 14.472
|
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.77 3.365
|
%50.66|4.902NEŞET ÇAKIR
|%10.71 1.036
|%0.93 90
|%0.18 17
|%0 0
|%2.76 267
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BÜYÜKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%59.99|925HAMZA SARUHAN
|%0 0
|%36.64 565
|%0.65 10
|%0 0
|%0 0
|%2.72 42
|
KENDİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%66.23|1.261ALAETTİN SERDAR
|%0 0
|%0 0
|%0.84 16
|%0 0
|%0 0
|%32.93 627
|
MADENLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.54 750
|%0 0
|
%64.25|1.481MUSTAFA ÇALIŞKAN
|%0.56 13
|%0 0
|%0 0
|%2.65 61
|
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.15|1.027MUSA SUREYYA BALCI
|%0 0
|%0 0
|%2.09 42
|%0 0
|%0 0
|%46.76 939
|
SALARHA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%63.02|1.096HASAN KARA
|%0 0
|%0 0
|%4.77 83
|%0 0
|%0 0
|%32.20 560
|
TUNCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%54.73|804RAMAZAN TOPÇU
|%0 0
|%1.50 22
|%0 0
|%0 0
|%41.18 605
|%2.59 38
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.86 5.184
|
%33.63|5.306
|%7.53 1.188
|%4.20 663
|%0.10 16
|%0 0
|%21.68 3.420
|
ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.10|562
|%29.59 395
|%12.66 169
|%0.75 10
|%0 0
|%0 0
|%14.91 199
|
ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.73|5.313
|%6.36 773
|%38.49 4.676
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%11.42 1.388
|
DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.83|1.186
|%0 0
|%26.28 745
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%31.89 904
|
FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.44 2.536
|
%53.18|3.916
|%3.90 287
|%6.98 514
|%0 0
|%0 0
|%1.49 110
|
GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%60.23|2.929
|%11.39 554
|%14.89 724
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%13.49 656
|
HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%57.10|571
|%38.70 387
|%2.60 26
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.60 16
|
İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.95|727
|%13.24 189
|%33.08 472
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.73 39
|
İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%61.86|2.190
|%0 0
|%24.92 882
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%13.22 468
|
KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%37.45|1.308
|%0 0
|%11.02 385
|%6.64 232
|%0 0
|%0 0
|%44.89 1.568
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%46.85|25.492
|%14.25 7.756
|%6.42 3.491
|%5.04 2.742
|%0 0
|%0 0
|%27.44 14.934
|
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.22 3.138
|
%45.73|4.453
|%15.48 1.507
|%2.39 233
|%0 0
|%0 0
|%4.18 407
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BÜYÜKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%58.72|899
|%0 0
|%39.45 604
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.83 28
|
KENDİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%55.01|1.043
|%0 0
|%7.81 148
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%37.18 705
|
MADENLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.94 797
|%0 0
|
%60.81|1.387
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%4.25 97
|
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.27|904
|%0 0
|%35.05 700
|%2.55 51
|%0 0
|%0 0
|%17.13 342
|
SALARHA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%58.29|1.016
|%0 0
|%9.98 174
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%31.73 553
|
TUNCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.70|752
|%0 0
|%4.77 68
|%0 0
|%0 0
|%42.54 607
|%0 0
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|SELİM METİN
|1.557
|%53.19
|
|AHMET AYHAN YILDIZ
|1.341
|%45.81
|
|BEYTULLAH YILMAZ
|24
|%0.82
|
|GÜLTEN ARTAN
|5
|%0.17
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|YAKUP SAMANGÜL
|970
|%35.52
|
|SELİM METİN
|825
|%30.21
|
|-
|711
|%26.03
|
|TALİP MANİ
|103
|%3.77
|
|CUMALİ AKGENÇ
|53
|%1.94
|
|RAMAZAN YILMAZ
|38
|%1.39
|
|İLYAS ACAR
|31
|%1.14
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|-
|1.690
|%58.70
|
|ŞABAN KALÇA
|1.119
|%38.87
|
|HÜSEYİN SAVUT
|31
|%1.08
|
|HIZIR YILMAZ
|21
|%0.73
|
|İBRAHİM KUVEL
|14
|%0.49
|
|İHSAN SELİMOĞLU
|4
|%0.14