SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH EMİN ALICI 0 %0 Detay
ESKİL
Açılan Sandık Oranı %0
VEHHAP FİLİKCİ 0 %0 Detay
GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL PAMUK 0 %0 Detay
GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %0
YAVUZ SELİM TÜRKER 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
LEVENT SERDAR ŞAHİN 0 %0 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH KOCAMAN 0 %0 Detay
SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %0
İDRİS OKTAY BUDAK 0 %0 Detay
SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %0
HACI HÜSEYİN AKBAŞ 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAĞLIKAYA
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İSMAİL HAKKI ARIK 0 %0 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN SARI 0 %0 Detay
EŞMEKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER AYGÜN 0 %0 Detay
GÜLPINAR
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ÖMER SİNGİN 0 %0 Detay
HELVADERE
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HALİL İBRAHİM KARACA 0 %0 Detay
IHLARA
Açılan Sandık Oranı %0
BULDUK BAKİ ATÇEKEN 0 %0 Detay
SAĞLIK
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HASAN KARAKAYA 0 %0 Detay
SARATLI
Açılan Sandık Oranı %0
MÜMİNE ERTUĞRUL 0 %0 Detay
SELİME
Açılan Sandık Oranı %0
SELİM KARABACAK 0 %0 Detay
TAŞPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
SEHER BAYSAL 0 %0 Detay
TOPAKKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
YÜCEL KARAMAN 0 %0 Detay
YENİKENT
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BİLAL AYHAN 0 %0 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET YUSUF AYHAN 0 %0 Detay
YEŞİLTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET AKİF ŞAHİN 0 %0 Detay