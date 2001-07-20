|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH EMİN ALICI
|0
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ESKİL
Açılan Sandık Oranı %0
|VEHHAP FİLİKCİ
|0
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GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL PAMUK
|0
|%0
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GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|YAVUZ SELİM TÜRKER
|0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|LEVENT SERDAR ŞAHİN
|0
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH KOCAMAN
|0
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SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İDRİS OKTAY BUDAK
|0
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SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %0
|HACI HÜSEYİN AKBAŞ
|0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLIKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL HAKKI ARIK
|0
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN SARI
|0
|%0
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EŞMEKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER AYGÜN
|0
|%0
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GÜLPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER SİNGİN
|0
|%0
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HELVADERE
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL İBRAHİM KARACA
|0
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IHLARA
Açılan Sandık Oranı %0
|BULDUK BAKİ ATÇEKEN
|0
|%0
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SAĞLIK
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN KARAKAYA
|0
|%0
|Detay
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SARATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜMİNE ERTUĞRUL
|0
|%0
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SELİME
Açılan Sandık Oranı %0
|SELİM KARABACAK
|0
|%0
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TAŞPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|SEHER BAYSAL
|0
|%0
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TOPAKKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|YÜCEL KARAMAN
|0
|%0
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YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|BİLAL AYHAN
|0
|%0
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET YUSUF AYHAN
|0
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YEŞİLTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET AKİF ŞAHİN
|0
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