|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAHİN ALAÇAM
|0
|%0
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ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ERGÜNEY
|0
|%0
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BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEVLÜT BALCI
|0
|%0
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HOPA
Açılan Sandık Oranı %0
|DAİM YILMAZ
|0
|%0
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|DOLUNAY KİBAR
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLTEKİN SOYDAN
|0
|%0
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MURGUL
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDEM ÖZBAŞ
|0
|%0
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ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKİ BİLGİN
|0
|%0
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YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA AKSOY
|0
|%0
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