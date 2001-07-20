SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAHİN ALAÇAM 0 %0 Detay
ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ERGÜNEY 0 %0 Detay
BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
MEVLÜT BALCI 0 %0 Detay
HOPA
Açılan Sandık Oranı %0
DAİM YILMAZ 0 %0 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
DOLUNAY KİBAR 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
GÜLTEKİN SOYDAN 0 %0 Detay
MURGUL
Açılan Sandık Oranı %0
ERDEM ÖZBAŞ 0 %0 Detay
ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %0
ZEKİ BİLGİN 0 %0 Detay
YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA AKSOY 0 %0 Detay