|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
|TALHA KAYAOĞULLARI
|0
|%0
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BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET AKİF ERSÖZ
|0
|%0
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ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN ESGİN
|0
|%0
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DİDİM
Açılan Sandık Oranı %0
|RIZA EKŞİ
|0
|%0
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EFELER
Açılan Sandık Oranı %0
|ZAHİR BÜRKUK
|0
|%0
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GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT DOĞAN
|0
|%0
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İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|FAHRETTİN ÖZTÜRK
|0
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KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
|CAHİT TETİK
|0
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KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR ALİ YELKEN
|0
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KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|HARUN ÖZDEMİR
|0
|%0
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KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAM ALİ KATILMIŞ
|0
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KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET TAN ÖZKAN
|0
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KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN DAL
|0
|%0
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NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT MELEZOĞLU
|0
|%0
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SÖKE
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN TÜRKYILMAZ
|0
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SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|SELMA YILDIZ
|0
|%0
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET FETHİ YILDIZ
|0
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