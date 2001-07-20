SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Aydın Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
TALHA KAYAOĞULLARI 0 %0 Detay
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET AKİF ERSÖZ 0 %0 Detay
ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %0
HAKAN ESGİN 0 %0 Detay
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %0
RIZA EKŞİ 0 %0 Detay
EFELER
Açılan Sandık Oranı %0
ZAHİR BÜRKUK 0 %0 Detay
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT DOĞAN 0 %0 Detay
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %0
FAHRETTİN ÖZTÜRK 0 %0 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
CAHİT TETİK 0 %0 Detay
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
KADİR ALİ YELKEN 0 %0 Detay
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %0
HARUN ÖZDEMİR 0 %0 Detay
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %0
BAYRAM ALİ KATILMIŞ 0 %0 Detay
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET TAN ÖZKAN 0 %0 Detay
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN DAL 0 %0 Detay
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT MELEZOĞLU 0 %0 Detay
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %0
HAKAN TÜRKYILMAZ 0 %0 Detay
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
SELMA YILDIZ 0 %0 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET FETHİ YILDIZ 0 %0 Detay