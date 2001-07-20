|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BEŞİRİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ÇİFTÇİ
|0
|%0
|Detay
|
GERCÜŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEHMUS DİLZAN EKMEN
|0
|%0
|Detay
|
HASANKEYF
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED İKBAL KARTAL
|0
|%0
|Detay
|
KOZLUK
Açılan Sandık Oranı %0
|FEHMİ YAŞAR
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ONAT
|0
|%0
|Detay
|
SASON
Açılan Sandık Oranı %0
|CUMA UÇAR
|0
|%0
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BALPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMİT YEŞİLKAYA
|0
|%0
|Detay
|
BEKİRHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|SİRAÇ YEŞİLKAYA
|0
|%0
|Detay
|
İKİKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER DEDEBEK
|0
|%0
|Detay
|
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULHALİM BEYAZ
|0
|%0
|Detay
|
YÜCEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ATİLA ÇETİNKAYA
|0
|%0
|Detay