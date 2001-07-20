|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|SEYFETTİN TIKIZ
|0
|%0
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GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KARIŞ
|0
|%0
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İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KELAKAYA
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ETHEM ERSÖZ
|0
|%0
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OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|NUREDDİN ŞİRİN
|0
|%0
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PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET OPÇİN
|0
|%0
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SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
|LEVENT ÇAPON
|0
|%0
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEVLÜT ÖZDEMİR
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAYIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|TARIK ÇAKIR
|0
|%0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL ÜSTÜN
|0
|%0
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VEZİRHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL ÖZ
|0
|%0
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