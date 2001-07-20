SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
SEYFETTİN TIKIZ 0 %0 Detay
GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KARIŞ 0 %0 Detay
İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KELAKAYA 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
ETHEM ERSÖZ 0 %0 Detay
OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
NUREDDİN ŞİRİN 0 %0 Detay
PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET OPÇİN 0 %0 Detay
SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
LEVENT ÇAPON 0 %0 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
MEVLÜT ÖZDEMİR 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAYIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
TARIK ÇAKIR 0 %0 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL ÜSTÜN 0 %0 Detay
VEZİRHAN
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL ÖZ 0 %0 Detay