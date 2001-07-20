|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜŞRA ÜNLÜER
|0
|%0
|Detay
|
GENÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜCAHİT YAZICI
|0
|%0
|Detay
|
KARLIOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED SEYYİD DOĞRU
|0
|%0
|Detay
|
KİĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ CEYHAN
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ESER
|0
|%0
|Detay
|
SOLHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSİ TAŞAR
|0
|%0
|Detay
|
YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %0
|SUAT İŞCEN
|0
|%0
|Detay
|
YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRAH TOPLUK
|0
|%0
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ARAKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED ŞAMİL KURT
|0
|%0
|Detay
|
ILICALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜRKAN USTA
|0
|%0
|Detay
|
SANCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSEL AKTAR
|0
|%0
|Detay