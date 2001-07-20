SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
BÜŞRA ÜNLÜER 0 %0 Detay
GENÇ
Açılan Sandık Oranı %0
MÜCAHİT YAZICI 0 %0 Detay
KARLIOVA
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED SEYYİD DOĞRU 0 %0 Detay
KİĞI
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ CEYHAN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ESER 0 %0 Detay
SOLHAN
Açılan Sandık Oranı %0
VEYSİ TAŞAR 0 %0 Detay
YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %0
SUAT İŞCEN 0 %0 Detay
YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %0
EMRAH TOPLUK 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARAKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED ŞAMİL KURT 0 %0 Detay
ILICALAR
Açılan Sandık Oranı %0
GÜRKAN USTA 0 %0 Detay
SANCAK
Açılan Sandık Oranı %0
VEYSEL AKTAR 0 %0 Detay