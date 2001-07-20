SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADİLCEVAZ
Açılan Sandık Oranı %0
BAHATTİN ALAGEYİK 0 %0 Detay
AHLAT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜROYMAK
Açılan Sandık Oranı %0
MİKAİL BİŞAROĞLU 0 %0 Detay
HİZAN
Açılan Sandık Oranı %0
CEMBERİ MALAK 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
EMRAH YURCİ 0 %0 Detay
MUTKİ
Açılan Sandık Oranı %0
KAZIM AKDEMİR 0 %0 Detay
TATVAN
Açılan Sandık Oranı %0
İKRAM YILDIRIM 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINLAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAHİN BAYSAN 0 %0 Detay
GÜNKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER YUMUŞAKBAŞ 0 %0 Detay
KAVAKBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
VEYSEL İNCEYOL 0 %0 Detay
OVAKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED CİHAD CAN 0 %0 Detay
YOLALAN
Açılan Sandık Oranı %0
MAŞALLAH İNAN 0 %0 Detay