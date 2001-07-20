SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ULUDAĞ 0 %0 Detay
GEREDE
Açılan Sandık Oranı %0
MUZAFFER BOYACI 0 %0 Detay
GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %0
ERDAL GÜLEN 0 %0 Detay
KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %0
EKREM İLGÜ 0 %0 Detay
MENGEN
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET ÖZÇELİK 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
İSA SAYIN 0 %0 Detay
MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %0
TELAT VELİ 0 %0 Detay
SEBEN
Açılan Sandık Oranı %0
ÜNAL GÜNGÖR 0 %0 Detay
YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
MUHARREM NARİN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
GÖKÇESU
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET KALAFAT 0 %0 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM EMRE 0 %0 Detay
TAŞKESTİ
Açılan Sandık Oranı %0
BEYTULLAH KOCA 0 %0 Detay