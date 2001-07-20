|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ULUDAĞ
|0
|%0
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GEREDE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUZAFFER BOYACI
|0
|%0
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GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDAL GÜLEN
|0
|%0
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KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|EKREM İLGÜ
|0
|%0
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MENGEN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET ÖZÇELİK
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|İSA SAYIN
|0
|%0
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MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %0
|TELAT VELİ
|0
|%0
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SEBEN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜNAL GÜNGÖR
|0
|%0
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YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHARREM NARİN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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GÖKÇESU
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET KALAFAT
|0
|%0
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KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM EMRE
|0
|%0
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TAŞKESTİ
Açılan Sandık Oranı %0
|BEYTULLAH KOCA
|0
|%0
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