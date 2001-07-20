|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM SAYAR
|0
|%0
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ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
|VEDAT HASYILMAZ
|0
|%0
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BUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ TALAYMAN
|0
|%0
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ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET TOPÇU
|0
|%0
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ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET MUHAMMET BİLGİÇ
|0
|%0
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GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALAADDİN DİNÇ
|0
|%0
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KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA SALMAN
|0
|%0
|Detay
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET BAŞ
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ADNAN ERSAN
|0
|%0
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TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMİL ÖZÜDOĞRU
|0
|%0
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KEMAL PALVAN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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KIZILKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL ÇAKAR
|0
|%0
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KOCAALİLER
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF MUTLU
|0
|%0
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SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKKI BİLGİÇ
|0
|%0
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YUSUFÇA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KAVÇAKAR
|0
|%0
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