|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL ŞAŞKIN
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GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET VAKKAS YILDIZ
|0
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GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %0
|SEÇMEN ERGENE
|0
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HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN YAKIN
|0
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İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN EROĞLU
|0
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İZNİK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %0
|MUAMMER ALTUN
|0
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KELES
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN AY
|0
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KESTEL
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET DEMİRAĞ
|0
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MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ENES BAYRAKTAR
|0
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MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|BURAK ÇELİK
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NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER DİN
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ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|KERİM BULUT
|0
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|KARYAĞDI BERKELİ
|0
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YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH KOCAMAZ
|0
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