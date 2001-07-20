|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALACA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KÜTÜK
|0
|%0
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ATAK
|0
|%0
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BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|FERHAT TÖK
|0
|%0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN KELLERBAĞI
|0
|%0
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İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜCAHİT CEMAL DAMAR
|0
|%0
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KARGI
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP GÖKÇE
|0
|%0
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LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN SAVURGAN
|0
|%0
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MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|MİKAİL DAĞDELEN
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|FARUK CIDIK
|0
|%0
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OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|METİNAY İNCİRLİ
|0
|%0
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM CAN KAHVE
|0
|%0
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OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA TEMİZKAN
|0
|%0
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SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %0
|SEYİT AHMET GÜHER
|0
|%0
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UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSEL ERGÜN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED YASİR YAZICI
|0
|%0
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DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULSAMET KURT
|0
|%0
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