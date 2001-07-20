|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET BARAN
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM ŞİMŞEK
|0
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH EJDER YİĞİT
|0
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET VEYSİ YİĞİT
|0
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞE DAĞ
|0
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULVAHAP DİYAPOĞLU
|0
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KARAKAŞ
|0
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET BUDAK
|0
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MERAL EŞME
|0
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %0
|BEDRETTİN TAŞ
|0
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|TALİP BEKİRANLI
|0
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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KULP
Açılan Sandık Oranı %0
|NEVZAT BARAN
|0
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR KUDAT
|0
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SUR
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KARAAĞAÇ
|0
|%0
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|REYHAN AKSOY
|0
|%0
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