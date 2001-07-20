SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET BARAN 0 %0 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM ŞİMŞEK 0 %0 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH EJDER YİĞİT 0 %0 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET VEYSİ YİĞİT 0 %0 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %0
AYŞE DAĞ 0 %0 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULVAHAP DİYAPOĞLU 0 %0 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KARAKAŞ 0 %0 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET BUDAK 0 %0 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %0
MERAL EŞME 0 %0 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %0
BEDRETTİN TAŞ 0 %0 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
TALİP BEKİRANLI 0 %0 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %0
NEVZAT BARAN 0 %0 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
YAŞAR KUDAT 0 %0 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET KARAAĞAÇ 0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
REYHAN AKSOY 0 %0 Detay