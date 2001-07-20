|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT AŞIK
|0
|%0
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CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|URAL GÖKÇE
|0
|%0
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ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MAKSUT UYSAL
|0
|%0
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GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜNYAMİN AYDIN
|0
|%0
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GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH TAVLI
|0
|%0
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KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN AKDOĞAN
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|NEVFEL KADİR GÜNER
|0
|%0
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YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSA ERGİN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|FAHRETTİN KARABAĞLI
|0
|%0
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BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
|DURSUN SÖNMEZOĞLU
|0
|%0
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