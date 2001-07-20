SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT AŞIK 0 %0 Detay
CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
URAL GÖKÇE 0 %0 Detay
ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MAKSUT UYSAL 0 %0 Detay
GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
BÜNYAMİN AYDIN 0 %0 Detay
GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH TAVLI 0 %0 Detay
KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN AKDOĞAN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
NEVFEL KADİR GÜNER 0 %0 Detay
YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %0
MUSA ERGİN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
FAHRETTİN KARABAĞLI 0 %0 Detay
BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
DURSUN SÖNMEZOĞLU 0 %0 Detay