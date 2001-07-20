|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ENEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|SERKAN İŞCAN
|0
|%0
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HAVSA
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL DURKAYA
|0
|%0
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İPSALA
Açılan Sandık Oranı %0
|MELİH TAHA DEMİRYÜREK
|0
|%0
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KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KÖSELER
|0
|%0
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LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERSİN PİLAFCI
|0
|%0
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MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|ARİF GÜNGÖR
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|TEZCAN KARAKÜTÜK
|0
|%0
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SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ES
|0
|%0
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UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|ENVER YAZAN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜNGÖR İLERİ
|0
|%0
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ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEYNEP KAYNAK
|0
|%0
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KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %0
|TÜRKAN ÜSKAN
|0
|%0
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KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|KAMİLE ANDİÇ
|0
|%0
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SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEHRA KAYNAK
|0
|%0
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YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ABBAS TEKİN
|0
|%0
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YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET ÇİDEM
|0
|%0
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