SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %0
SERKAN İŞCAN 0 %0 Detay
HAVSA
Açılan Sandık Oranı %0
KEMAL DURKAYA 0 %0 Detay
İPSALA
Açılan Sandık Oranı %0
MELİH TAHA DEMİRYÜREK 0 %0 Detay
KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET KÖSELER 0 %0 Detay
LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
ERSİN PİLAFCI 0 %0 Detay
MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
ARİF GÜNGÖR 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
TEZCAN KARAKÜTÜK 0 %0 Detay
SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN ES 0 %0 Detay
UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
ENVER YAZAN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
GÜNGÖR İLERİ 0 %0 Detay
ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
ZEYNEP KAYNAK 0 %0 Detay
KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %0
TÜRKAN ÜSKAN 0 %0 Detay
KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
KAMİLE ANDİÇ 0 %0 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
ZEHRA KAYNAK 0 %0 Detay
YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
ABBAS TEKİN 0 %0 Detay
YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET ÇİDEM 0 %0 Detay