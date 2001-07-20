|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %0
|REŞİT ÇELİK
|0
|%0
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH ÖZTÜRK
|0
|%0
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER YILMAZ
|0
|%0
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|ERHAN ÖZÇOBAN
|0
|%0
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|CEBBAR DİNÇ
|0
|%0
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|YILMAZ SAĞÇETİN
|0
|%0
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET HAYRİ KAMALI
|0
|%0
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|FEVZİ KARAKAYA
|0
|%0
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